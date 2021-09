Certamente, todos nós já ouvimos falar sobre a vitamina C, mas a maioria deles só sabe por ouvir dizer e armazenou informações incompletas sobre ela. É isso Vitamina O mais famoso é que todos veremos e possivelmente compraremos um dos vários suplementos nutricionais no mercado. Porém, tomá-lo nem sempre é garantia de bem-estar. Na verdade, pode ser prejudicial. Na verdade, é melhor ingeri-lo simplesmente através dos alimentos. No entanto, não existem apenas laranjas e pimentões. Embora esses dois tenham um bom conteúdo, existem produtos por aí que têm muito mais do que isso. Na verdade, poucas pessoas sabem disso, mas este alimento maravilhoso contém mais vitamina C do que uma laranja. Vamos ver juntos o que é e como consumir.

O que é esta vitamina e por que é importante?

Este composto orgânico é cientificamente reconhecido por seu poder antioxidante e efeito benéfico contra os radicais livres e o envelhecimento celular. Mas, além disso, também ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a afastar os efeitos típicos do outono e do inverno. Justamente por isso, durante a primeira onda do vírus Corona, ocorreu uma corrida contra o tempo que deixou lojas e farmácias sem produtos contendo essa vitamina.

Tal como Localização Ministério da Saúde, porém, a ingestão excessiva de vitamina C, se não houver deficiência real, é contraproducente. Além disso, não há evidências científicas que comprovem quaisquer benefícios no combate à Covid-19. Portanto, é melhor consultar seu médico para ver se você precisa aumentar sua renda diária.

Poucas pessoas sabem disso, mas este alimento incrível contém mais vitamina C do que uma laranja

Se você realmente deseja evitar doenças sazonais, aqui vai uma dica: Esses dois poderosos aliados naturais são perfeitos para um reforço imunológico de inverno. Por outro lado, se você quiser consumir mais alimentos que contenham vitamina C, haverá muito mais suco de laranja do que o normal pela manhã. O produto que poucos consomem já é rosa de cachorro. Na verdade, os frutos silvestres são muito mais ricos em vitaminas do que os frutos de que acabamos de falar. Comparando os dois, pode-se descobrir que as bagas contêm cerca de 40 vezes mais do que para o mesmo peso. A maneira mais conveniente de consumi-lo é lavá-lo e picá-lo para obter um pó. Isso pode ser usado para preparar um delicioso chá de ervas.

