Arte e ciência: os alunos do Frascati National Laboratories descobrem as conexões entre arte, ciência e pesquisa

15 alunas e 11 alunas

Ensino médio 10

Cidades italianas

(Gênova, Florença, Milão, Moliano Veneto, Nápoles, Pisa, Potenza, Roma, Schio, Torino)

Eles se encontraram ontem em Roma para ingressar nos Laboratórios Nacionais INFN Frascati.

Quem é o,

A partir de hoje, 6 de setembro, até

9 de setembro

, Será realizado o Mestrado em Arte e Ciência, premiação para as dez equipes vencedoras

Del

Versão 2018-2020 do projeto europeu

Arte e ciência em toda a Itália

É um projeto formativo e criativo que visa aproximar os alunos da ciência através das linguagens da arte.

Durante o período do mestrado, os alunos poderão visitar Frascati e Roma e descobrir os principais laboratórios INFN em Frascati. Eles participarão de seminários, workshops e jogos no dia O entrelaçamento de arte, ciência e comunicação científica. Assim, eles terão a oportunidade de conhecer o Instituto Nacional de Física Nuclear e suas pesquisas e propostas para escolas.

O projeto

O projeto europeuArte e ciência em toda a ItáliaE organizado porINFN Em cooperação com CERN, atingiu a sua terceira edição este ano, incluindo, desde a primeira versão até hoje, depois dessa10.000alunos de12 regiões italianasE O projeto está sendo coordenado por alguns pesquisadores de departamentos do INFN e universidades. Os alunos frequentam seminários e atividades sobre a articulação entre arte, ciência e investigação contemporânea, que irão inspirar a criação de obras de arte e que irão compor exposições apresentadas nas cidades participantes do projeto.

Os trabalhos dos alunos que visitaram os Laboratórios Nacionais Frascati venceram a segunda edição, quase competindo com eles 1600 trabalho, de autoria de mais de 4800 alunos de 10 regiões. Durante os anos de 2019 e 2020, as obras foram apresentadas em exposições locais, onde foram selecionadas 70 obras da Galeria Nacional Virtual, que pode ser visitada no site da Arte e ciência em toda a ItáliaEntre eles, um júri internacional externo ao projeto classificou os dez primeiros no ranking.