Isso o chocou, o problema de saúde que ninguém falava – Libero Quotidiano

Nova visita rápida a Silvio Berlusconi Ao hospital San Rafael Milan. Pela terceira vez nos últimos dias, um líder Vamos italia Ele foi ao seu médico de confiança, Dr. Alberto Zangrillo. O maior sigilo sobre o motivo do cheque. Acompanhado de seu acompanhante, Kav entrou às 10 horas sob o “diamante”, evitando o contato com outros pacientes. “Mas o que exatamente Berlusconi tem?” Corriere della Sera. Com mais do que um sinal de preocupação. Prédio: o ex-primeiro-ministro de 84 anos não entrou no hospital, mas a visita durou alguns minutos.

Claro, investigações e verificação do problema relacionado à precipitação radioativa doença do coronavírus, que atingiu Berlusconi há um ano, quando ele estava na Sardenha. Naquela época, sob pressão de Zangrillo, ele foi forçado a uma internação de emergência em San Rafael, e foi o próprio Silvio quem admitiu que temia o pior e viu a morte em seu rosto. “Se eu tivesse contraído uma doença como esta em março, não estaria aqui hoje”, disse ele, tocado pelas evidências da gravidade da situação, bem como à luz de seu grave histórico de saúde. Desde então Síndrome de Long Covid Ele voltava periodicamente, e a atenção de Zangrillo e da equipe médica de San Rafael estava claramente voltada para as ramificações para o sistema cardiovascular de Berlusconi, que já estava sob forte pressão em 2016, quando ele foi forçado a se submeter a uma cirurgia de coração aberto.

“Na verdade – o Corriere della Sera sempre sugere – as idas e vindas dos últimos dias se devem a exames de outra natureza, Olho, muitos dos quais já estão na ordem do dia: três nas últimas duas semanas. Sempre com uma internação muito curta: tempo para uma rápida visita ao Dr. Zangrillo. Falando do problema da oftalmologia,uveite que o parou em 2014 em meio a uma luta por seus julgamentos, incluindo sua entrada para o Senado com óculos escuros. Muitos inimigos políticos zombavam dele, mas a verdade é que mesmo esse era um dos muitos problemas de saúde que ele carregava nas costas havia vinte anos.