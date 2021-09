Discurso de abertura de Rafael Bruno: “A ciência continua a ser a estratégia vencedora, você tem que confiar”

Pavia. “A ciência continua sendo a única estratégia vencedora contra as epidemias. E não me refiro apenas a quem é Covid ». Em palestra no domingo, na presença do Presidente da República Sergio Mattarella e da comunidade acadêmica reunida em Theresienstadt, o Professor Rafael Bruno – Professor de Doenças Infecciosas – destacará como, também atendendo ao passado recente marcado pela SARS e MERS, H1N1 , “não há outros caminhos válidos a seguir se não fosse ciência. É, portanto, o resultado de ações conjuntas e processos sinérgicos que, no caso da Covid, mas não só, têm levado à criação de novas estratégias terapêuticas e vacinas. Tudo foi possível graças ao princípio da cooperação entre instituições científicas públicas e privadas, governos e investidores. O combate às doenças não pode ser travado de forma sistemática. Geral e as epidemias em particular, apenas redescobrindo o conceito do bem comum. ”

No Departamento de Doenças Infecciosas de San Mateo, as linhas de frente estão ficando quentes novamente depois que os pacientes de hospitais saltam de 5 para 22 por semana. Ele preferiu esperar depois das férias de verão para não estragar o verão para uma ligação em agosto ”, diz o diretor da clínica.

No entanto, será que a exposição excessiva de muitos especialistas por parte do professor à mídia contribuirá, nem sempre por acordo, para a desconfiança da ciência?

“Sem dúvida. Acho que é apropriado falar apenas quando realmente há algo para comunicar. O mesmo vale para quem coleta e divulga informações. Também pode ter havido uma falta de comunicação um a um, mas afinal , todos bebem da fonte que consideram mais adequada. ”Acho que a desconfiança ainda é o problema do nosso tempo”.

Por qual lógica?

“A epidemia de informação, a disseminação descontrolada de notícias muitas vezes infundadas, teve um impacto significativo e continua a transmitir informações incorretas. Um incrível curto-circuito foi criado. Mas os especialistas têm o dever de se comunicar. ”

Nem sempre é uma tarefa fácil, ao que parece.

“É realmente uma das coisas mais difíceis. Modifique sua fala para que seja compreensível para o maior número possível de pessoas. Isso também é verdade na universidade, quando há uma aula. E não é por acaso que um programa como o Quark, que transmite conceitos importantes de forma simples mas qualificada, faz sucesso há quarenta anos. ”