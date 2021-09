Laura Torrici, a doença que a colocou em coma: Não há cura – Democracia

A bela showgirl sofreu de muitos problemas de saúde, mas um em particular pode colocar sua vida em risco. Aqui está o que aconteceu.

Siciliana, mas toscana adotiva, Laura Torrisi conquistou o mundo do entretenimento ao participar do Miss Itália em 1998. Então, como um competidor para Grande irmão Em 2006. Famosa por sua beleza Leonardo PeraccioneDepois de estudar atuação, depois de estudar atuação, ele aparece no filme “linda esposa” , Pelo mesmo diretor toscano. O amor nasceu entre os dois e eles se casaram em 2007, apenas para ter uma filha a quem chamaram em 2010 Martina. O relacionamento não dura muito, porém, terminou abruptamente em 2014, mas os dois conseguiram manter um bom relacionamento.

Mulher muito charmosa, Laura sempre teve uma vida amorosa muito animada. No final de 2019 falava-se dele cortejando a cantora OláMas os rumores não foram confirmados. Depois de Leonardo Perraccione, Laura teve um relacionamento em 2017 com o piloto de rali Luca Petit, mas sem segui-lo. Nesse ínterim, cresci como atriz NS Participação em outros filmes, como “Sharm El Sheikh – um verão inesquecívelSéries de TV,As três rosas Eva (4ª temporada) “Beleza Feminina … Alguns anos depois” e o cinema.sem“NS”religião sem volta“

O grave perigo de que Laura escapou, exceto com um cabelo

Mas a vida de Laura nem sempre foi fácil. Muitas vezes ele teve que lidar com episódios que também eram muito arriscados. Recentemente, passei por uma operação de emergência devido aEndometrialUma patologia que a assombra há anos. Depois, houve a descoberta, tardiamente, na casa dos trinta, do sofrimento doença celíaca. Anteriormente, seus problemas digestivos estavam relacionados a uma sensibilidade muito alta, mas ela só realmente descobriu a doença quando foi ao médico por que Você não pode engravidar.

No entanto, o perigo real passou quando ela ainda era muito jovem. Na verdade, quando ela tinha apenas 9 meses de idade, Laura teve problemas de saúde muito graves, muitos deles Entrar em coma. De acordo com os médicos do Hospital Catania, ela era uma Reação alérgica ao leite Muito forte . Hoje, Laura está melhor e tenta levar uma vida normal, apesar de seus problemas médicos. Ela deve ter muito cuidado com os alimentos que você ingere e com sua intolerância a eles. É uma condição que tem conseguido, no entanto, com muita tranquilidade graças ao apoio da família e da filha.