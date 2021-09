Este é o segredo para casais que vivem de acordo com a ciência

Apaixonado, este é opostos se atraem Ou, ao contrário, eles se encontraram em vez de se encontrarem? A investigação conduzida pelo aplicativo encontros lentos Assim que a resposta for revelada.

Pontos comuns O segredo para casais que perduram no tempo

Como parte do desenvolvimento do novo algoritmo científico “The Love Experiment”, que permite combinar solteiros com base em seu perfil emocional, o aplicativo de namoro único conduziu mais de 1.000 casais para descobrir mais Segredos de amor duradouro.

Cada parceiro teve que definir sua personalidade a partir das seguintes quatro vias: física ou cerebral, introvertido ou extrovertido, intuitivo ou realista e independente ou combinatório. O que vem depois do desastre? O velho ditado “pássaros da mesma pena se encontram” é na verdade mais realista do que “os opostos se atraem”. Casais com 2 ou 3 eixos em comum representam 67% dos entrevistados, o que parece ser um nível ideal de química, para um relacionamento que dura em média 9,24 anos. E para 14% dos amantes pesquisados, suas escolhas acabaram sendo completamente idênticas em todos os quatro eixos.

Os opostos se atraem … no curto prazo

O mito de que os opostos realmente atraem um: menos de 5% dos casais pesquisados ​​eram estritamente contra os quatro critérios. Na verdade, a atração pode ser forte no início, quando não somos os mesmos. uma história de amor Entre duas pessoas tudo o que se opõe te faz sonhar. Mas, a longo prazo, diferenças que você pode achar fascinantes no início podem se transformar em obstáculos e causar conflitos no relacionamento.

Se você está procurando um arquivo relacionamento romântico duradouro E estável, concentre-se nos pontos comuns!