O guarda médico se aproxima. Na antiga Centrale del latte, …

O prédio na esquina da Via Medici e do outro lado da Mentana está definido para se tornar um pólo da medicina ativa

O nome da rua, Via Medici, que passa ao lado da grande área de San Bortolo, não é verdade. Portanto, não é por acaso que parte da antiga fábrica de leite está pronta para se tornar um centro de medicina. A administração municipal não abandona o projecto iniciado pelo anterior concelho, antes multiplica-se, preparando-se em cooperação com Ulss 8 Berica para transformar o edifício situado na esquina da estrada Mentana e via Médici (de facto) numa verdadeira clínica activa. dia e noite inteira. à noite com o guarda médico; Como esperado há algum tempo. E durante o dia – e isso é novo – com uma unidade especial de continuidade de cuidados. É claro que a área da saúde só pode ser operada quando a obra estiver concluída.

“E – anuncia o vice-prefeito Matteo Celebrone – esperamos poder considerar esta parte concluída por volta de outubro.” Mas tenha cuidado. Obviamente, isso não significa que as obras na antiga fábrica de leite serão totalmente concluídas (a Parte Um ainda está paralisada) nem que os espaços externos serão concluídos (incluído no trecho que foi avançado rapidamente). Isso significa que o prédio de esquina – que foi reformado e polido – poderá abrir suas portas e também utilizar as primeiras vagas de estacionamento construídas. “Há apenas um mês – continua Celebron – fizemos um check-up com Ulss e juntos compartilhamos a possibilidade de começar a transferência em outubro.” Em primeiro lugar, claro, para o guarda médico.

e parte. Já há algum tempo, o pólo agora da Via Fincato ai Ferrovieri busca uma acomodação melhor. A administração anterior, no momento de estudar o plano de revitalização da antiga fábrica de laticínios, havia acordado com a ULSS a realização das obras atribuídas na esquina do prédio e a transferência dos ambulatórios médicos para lá. Não é uma pequena revolução para a cidade, pois trará um serviço adicional ao bairro, San Bortolo, que obviamente já abriga o hospital. Mas tem mais. Nos últimos meses, surgiu a possibilidade de duplicar o projeto, pois a unidade especial de cuidados continuados agora localizada na Strada Marosticana foi transferida para o mesmo prédio. Essa movimentação possibilitará operar o novo chassi a qualquer hora do dia.

Grupo de Medicina Ferroviária – Mas o dominó não acabou aí. Porque depois de desocupado o prédio que hoje abriga o médico-vigilante, outra mudança será feita, a pedido diversas vezes dos ferroviários. “Gostaríamos de poder dar uma resposta à medicina de grupo – identifica o consultor de assistência social Matteo Tosito – porque já existe um pedido feito por médicos generalistas que hoje se encontram com dificuldades de espaço e, por isso, ocupam os quartos de o caminho da Fincato que será lançado ».

O pedido veio do ViMed e também foi realizado pelo 7º Distrito do Partido Democrata, que repetidamente pressionou o governo.