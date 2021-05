Guido Tonelli protagonizou Scienza e vírgula: “Vamos viajar através dos tempos”

Nós o medimos cortando-o em unidades muito pequenas, e o perseguimos, e ansiamos por mais, mas não sabemos o que fazer com ele e queremos eliminá-lo.

O tempo é o assunto principal do ser humano. Era um mistério diante de nós para os filósofos de todas as idades, na medida em que era o problema fundamental da metafísica. “Que horas são? – reflete Santo Agostinho – Se eles não me perguntarem, eu sei. Se eles me perguntarem, eu ignoro.” O tempo flui e nunca volta, como o rio Heráclito. Borges argumentou que o tempo é o problema principal porque nos confronta com nossa fronteira final e final, a morte. Agora a bola passou dos filósofos para os cientistas.

Os físicos são os novos mestres do tempo. Deles pedimos aquela resposta evasiva: que horas são? Guido Tonelli, Físico, académico e cientista científico, apresentará o seu livro no Caffè San Marco hoje, às 16h30, no âmbito da sua crítica “Scienza e virgola”. “O tempo é um sonho para matar Kronos” (Feltrinelli, pp. 190, € 17).Em conversa com Marina Menga, física do Media Office do Centro Abdul Salam de Física Teórica.

Professor Tonelli, por que os cientistas são tão atraídos pelo tempo?

“Quando a ciência se reconcilia com o estranho comportamento da matéria – para entender o que está acontecendo em regiões muito pequenas ou infinitamente grandes, os cientistas precisam tentar entender o que é. Clima. E descobrem que os fenômenos nesses mundos são muito diferentes daqueles estamos acostumados, a tal ponto que eles são “Eles foram forçados a formar uma visão do tempo diferente daquela que havia surgido até aquele ponto. Quando Einstein tenta entender o que acontece com um raio de luz emitido por um objeto em movimento , o que está acontecendo só pode ser explicado pela ideia de que o tempo e o espaço andam de mãos dadas. ”

Agora que os estudiosos começaram a lidar com isso, podemos dizer que fizemos progressos em relação às suspeitas de Santo Agostinho? Resumindo, entendemos que horas são?

Conhecemos o tempo, mas não podemos incluí-lo em uma definição simples. Nosso universo é feito de matéria e energia, e o espaço-tempo também é um elemento oscilante da matéria. No universo, quando dois buracos negros perfuram o espaço-tempo, isto é, eles se fundem e se entrelaçam, e fazem o espaço-tempo vibrar, e essas vibrações se espalham por todo o universo como se fosse uma enorme rede flexível. ”

Ao ler seu livro, você pode sentir e apreciar os esforços de um promotor explicando conceitos que não são fáceis de entender.

“Mesmo nós, cientistas, achamos difícil dominar totalmente esses conceitos ousados. O tempo fica mais lento perto dos buracos negros, o tempo importa: são conceitos tão distantes de nossa vida diária que nos deixam tontos. Podemos dizer que o tempo é um elemento físico, mas os aspectos do tempo são enormes e não. “” Podemos incluí-lo em uma definição. O tempo é uma coisa muito precisa para nós, mas para um planeta ou um elétron é completamente diferente. ”

No livro, refiro-me a um experimento em que o sentido do tempo foi invertido. Se o tempo pode ser atrasado, é possível considerar a construção de uma máquina do tempo?

“É uma sugestão que tem fundamento. Há alguns anos, foi lançado o filme “Interestelar”, no qual os astronautas viajavam no tempo e nomearam um físico teórico e especialista em buracos negros em Thorn como consultor. Em teoria, se tivéssemos espaçonaves capazes de alcançar regiões do universo onde existem grandes massas, o tempo desaceleraria e as pessoas que estivessem perto de um buraco negro poderiam retornar à Terra e encontrar um planeta com cinquenta ou cinco anos. Cem anos atrás. O mesmo poderia acontecer se tivéssemos a tecnologia para chegar perto da velocidade da luz. Se houvesse a possibilidade de encontrar um impulso que impulsione espaçonaves a velocidades próximas à velocidade da luz, os astronautas encontrariam um planeta habitado por seus descendentes ao retornar à Terra. Enfim, é cientificamente possível, mas não sabemos fazer porque não temos os meios técnicos ”.

Ultimamente, temos assistido a um debate entre físicos entre aqueles, como Carlo Rovelli, que defendem a tese de que o tempo não existe. O que você acha?

“Precisamos separar os palpites do que é comprovado cientificamente. Segundo essas teorias, por mais elegantes que sejam, o tempo não é inexistente, mas sim como elemento constituinte do universo. Para eles, o componente fundamental é o espaço granular e o tempo se origina desse tecido básico. Mas essas teorias não foram comprovadas cientificamente. “Se removermos o tempo do universo hoje, o universo entra em colapso, porque está conectado à energia e ao espaço.”

O tempo continua sendo um mistério, mas por que quereríamos matar Cronos, o deus mítico que tem a tarefa de cronometrar os eventos?

Para os humanos, ninguém gosta da ideia de que essa experiência, a vida, pode chegar ao fim. Tentamos ter tempo extra, perseguir o mito da juventude eterna, e às vezes essa obsessão assume formas bobas, como tentar permanecer jovem para sempre por meio de tratamentos cosméticos e cirurgias; Obcecado não apenas pela civilização moderna, mesmo nos tempos antigos os egípcios usavam cosméticos para esconder rugas. Mas essa mesma obsessão produziu as coisas mais belas da humanidade, como obras de arte criadas especificamente para superar a dor da passagem do tempo. ”