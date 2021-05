Se o fígado for “gordo”, exercícios, comida leve e … espinafre

Nós não percebemos isso. E talvez, como não bebemos álcool e nos limitamos de vez em quando ao clássico copo da empresa, nunca pensemos que nosso fígado sofre. No entanto, em alguns casos, esse não é o caso.

O problema é Doença hepática gordurosa não alcoólicaQue é um dos problemas mais comuns que fazem este laboratório normal de um organismo vivo funcionar mal. Agora pesquisador associado prova Coma espinafre regularmente (A estação é a estação certa, mas sempre há comida congelada) pode ajudar a conter esse quadro.

O que acontece com a esteatose

Algumas estatísticas dizem que fígado gordo Será generalizado. A imagem afetará aproximadamente três em cada dez pessoas. É preciso dizer que o órgão não está completamente isento de vestígios de lipídios. Em média, aproximadamente uma em cada vinte células contém, precisamente com um microscópio, vestígios de gordura. Mas a situação muda quando esse percentual aumenta.

Então, sim, a saúde pode ser afetada, talvez na forma de digestão lenta, fadiga ou sinais semelhantes. Isso acontece sobretudo com quem está acima do peso e destaca sobretudo o papel dos hábitos pouco saudáveis, basta pensar que, entre os obesos, a presença de tecido adiposo no fígado também atingirá proporções recordes, ultrapassando 70-80 por cento. Seja qual for o caso, há principalmente sob acusação Uma dieta hipercalórica e Falta de atividade físicaJuntos, eles representam um inimigo da saúde do fígado, forçando-o a trabalhar além de sua capacidade e forçando-se a ser “recheado” com tecido adiposo.

Por esse motivo, aqueles que estão acima do peso têm uma chance muito maior de desenvolver um fígado gorduroso. Problema de fígado gorduroso É a série de associações no quadro clínico que podem surgir além dos efeitos hepáticos. Na verdade, os pacientes com NAFLD (esta é a abreviatura anglo-saxônica que define o quadro), são mais propensos a desenvolver. Doença cardiovascular (Por exemplo, ataque cardíaco ou derrame), que é a principal causa de morte. “

Diante disso, é claro, a situação muda. Ter um “lipídio” oculto nas dobras do fígado, na verdade, significa que uma pessoa está propensa a desenvolver síndrome metabólica, uma síndrome caracterizada por estar com sobrepeso / obesidade, diabetes, pressão alta, triglicerídeos aumentados e baixa Colesterol HDL. Por esse motivo, os pacientes com esteatose hepática devem ser avaliados para hipertensão, dislipidemia e intolerância à glicose / diabetes.

Na verdade, entre os mecanismos que são criados no caso da doença do fígado gorduroso está também a resistência à insulina, que é uma condição que faz com que o pâncreas produza mais insulina para manter os níveis de açúcar no sangue normais e isso, a longo prazo, causa diabetes. Pacientes com fígado gorduroso têm três a quatro vezes mais chances de desenvolver diabetes do que aqueles sem ele, e o diabetes desempenha um papel importante no desenvolvimento de problemas vasculares.

Como se comportar?

dieta mediterrâneaRico em vegetais e fibras, junto com a atividade física regular é necessária para manter o fígado “quebradiço”. Entre as plantas, então, pode desempenhar um certo papel espinafre. Pelo menos essa é a conclusão da pesquisa que é mostrada em BMC Gastroenterology.

O estudo, conduzido por especialistas da Universidade de Teerã, no Irã, mostrou que o consumo regular de espinafre em adultos (possivelmente devido à riqueza em polifenóis e antioxidantes, está associado a um risco menor de desenvolver problemas de fígado. Não se pode focar em apenas um comida, o importante para o fígado é um estilo de vida. “saudável.