Adeus ao teórico da IA ​​Trevisan, a “mente bonita” italiana.

Teoria causal , Criptografia , Teoria dos grafos : facilmente mudou Fronteiras Quem olha para o futuro Luca Trevisan o Ciência da computação e teoria da inteligência artificial Que faleceu hoje em Milão, onde estudava na Universidade Bocconi. Ele completaria 53 anos em 21 de julho. “Bela mente”, a Universidade Bocconi o descreve como um “acadêmico brilhante e de grande humildade”, lembrado por amigos, colegas e alunos.

Luca Trevisan nasceu em Roma e foi o primeiro graduado da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Sapienza. Imediatamente após receber seu doutorado, em 1997, trocou a Itália pelos Estados Unidos, onde trabalhou no Massachusetts Institute of Technology, no Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMAX) e depois na Columbia University em Nova York e na universidades. Residentes da Califórnia de Berkeley e Stanford. Retornou à Itália em 2019, onde assumiu a Cátedra da Fundação Romeo e Enrica Invernizzi em Ciência da Computação na Universidade Bocconi e onde ajudou a estabelecer e dirigir o Mestrado em Inteligência Artificial, que teve Foi inaugurado no passado dia 6 de setembro .

“Foi uma honra e um privilégio tê-lo conosco, mesmo que por alguns anos”, afirma o presidente da Bocconi, Andrea Cerrone. “Um colega de quem sentiremos muita falta”, diz o presidente da universidade, Francesco Bellari. São muitas as lembranças de alunos e amigos, inclusive lembranças de sua adolescência em Roma, com quem sempre teve uma relação muito forte. Trevisan era “conhecido em todo o mundo por sua inteligência excepcional, seu gênio lógico-matemático e sua enorme erudição”, observa o diretor do Departamento de Ciência da Computação de Bocconi, Riccardo Zecchina. “Seus trabalhos acadêmicos seminais para a ciência da computação teórica moderna e seu blog ironicamente intitulado ‘Teoria’ serão uma referência por muitos anos.” Mas tudo isto “é apenas uma pequena parte da sua personalidade. A sua bondade e respeito pelos outros sem discriminação não são menos”, acrescenta.

Apesar da complexidade dos temas que estudou e aos quais se dedicou até ao fim, Luca Trevisan soube comunicar de uma forma muito simples e realista. Para ele, a IA era uma ferramenta, e ele não a considerava uma espécie de “superpoder”: “Na verdade – disse ele – há coisas que os algoritmos não podem fazer, e há cálculos para os quais algoritmos eficazes não podem ser desenvolvidos”.

A investigação era a sua vida, mas também deixou espaço para um forte compromisso social. Na verdade, Luca Trevisan sempre defendeu os direitos LGBTQ+ e, nas celebrações do Orgulho LGBTQ+ de 2021, ele escreveu em um artigo de opinião sobre o matemático Alan Turing: “Espero que no bicentenário de Turing, e espero que muito antes disso, a presença de LGBTQ as pessoas podem estar em “Os cursos STEM são mais visíveis e orgulhosos, o que ajuda a quebrar estereótipos”.