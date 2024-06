Autismo em crianças: um estudo das alterações metabólicas

ShUm grupo de pesquisadores identificou alterações metabólicas que poderiam ser usadas como biomarcadores para prever o autismo antes mesmo do aparecimento dos sintomas

De acordo com uma pesquisa recente conduzida por cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego, Mudanças metabólicas Eles podem ser usados ​​como biomarcadores prognósticos Autismo Mesmo antes do aparecimento sintomas. O estudo foi publicado na revista Biologia da comunicaçãoabre novos horizontes para Diagnóstico precoce E desenvolvendo tratamentos inovadores para esta condição.

Pesquisadores liderados pelo professor Robert Navioux identificaram 14 principais vias bioquímicas O que muda em crianças que sofrem de autismo. Estas são as alterações metabólicas que ocorrem Nos primeiros meses de vidaEles podem representar os primeiros sinais da doença, antes que apareçam as dificuldades sociais e de comunicação e os comportamentos repetitivos típicos do autismo.

Novas estratégias de diagnóstico para o autismo

“Compreender estas vias metabólicas dá-nos uma janela única para os mecanismos subjacentes ao autismo”, explica o professor Navieux. “Além disso, conhecê-los abre a porta para eles Novas estratégias diagnósticas e terapêuticas. Na verdade, podem ser desenvolvidos medicamentos que possam modular essas vias bioquímicas Melhorando os sintomas do autismo“.

A importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce é essencial para melhorar a qualidade de vida das crianças com autismo. Através de uma intervenção rápida com tratamentos adequados, é possível melhorar o desenvolvimento cognitivo e social e reduzir o impacto da doença. “A descoberta destes biomarcadores metabólicos representa um importante avanço na investigação deste tipo de doença – concluiu o Professor Navieux. Estamos confiantes de que este novo conhecimento pode levar a. Diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes “Para este caso complexo.”

Características do autismo

O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é Transtorno do neurodesenvolvimento Que envolve principalmente linguagem, comunicação, interação social, estereótipos e interesses restritos Comportamentos repetitivos. As pessoas com esta doença podem ter dificuldade em falar e interagir com outras pessoas, podem envolver-se em comportamentos repetitivos e podem guardar rancor dos outros. Sons específicosAté mesmo comportamento agressivo consigo mesmo ou com os outros, dependendo do seu nível de gravidade.

Autismo na Itália

De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, o autismo está atingindo a Itália Uma criança em 77 Na faixa etária entre 7 e 9 anos. Estima-se que os homens sejam 4,4 vezes mais afetados que as mulheres, e que existam também cerca de 500 mil famílias nas quais há pelo menos uma pessoa com transtornos do espectro do autismo. Entre as causas, mais pesquisas apontaram para componentes genéticos, mas ainda há muito a ser compreendido.