Prêmio Internacional Duquesa Picelli Lucrezia Borgia – Cultura e Ciência

BISCEGLIE – Prêmio Internacional Duquesa Lucrezia Borgia da Cidade de Bicelle e da Cidade de Ferrara Alto Reconhecimento pela Cultura e Ciência edição 2024.

Por ocasião do 70º aniversário da fundação da paróquia “Santa Caterina da Siena” em Biscelli, este importante evento acontecerá Na sala de sua biblioteca, às cinco da tarde de segunda-feira, 24 de junho de 2024.

Além disso, o evento é patrocinado pela secção local do Archeoclub d’Italia, pela Província de Bat, pela Região da Apúlia, pela Cidade de Biscelli e pela Cidade de Ferrara.

Os convidados e vencedores desta edição são o professor Donato Coppola, arqueólogo de renome mundial, famoso pela importante descoberta dos restos mortais de uma mulher carregando um feto datados de quase 28 mil anos atrás, que foram encontrados no interior da gruta de “Santa Maria” d’ Agnano. Além de ser uma descoberta, o esqueleto encontrado aponta para a mãe mais velha do mundo, que foi batizada por sua descobridora “A Mulher Ostuni”.

Outro convidado ilustre da noite foi o professor Francesco Interona, diretor do Instituto de Medicina Legal da UNIBA, conhecido por suas pesquisas sobre casos de crimes de ressonância nacional e por seus estudos sobre os ossos de São Nicolau, hoje extremamente frágeis devido à sua permanência secular no maná. . O Professor Introna publicou, entre outras coisas, vários livros, incluindo o seu último trabalho: “Barry entre as guerras de 1922 a 1940”.

A madrinha da cerimônia é a vice-presidente do Observatório, a premiada escritora Dra. Maria Giuseppina Pagnotta. As autoridades da cidade de Pechele estiveram presentes na pessoa do primeiro cidadão, Dr. Angelantonio Angarano, para saudar a cidade e entregar os prêmios.

A emissora Lucia DiPaola será a anfitriã do evento. Além disso, durante a cerimônia de premiação será realizado um monólogo sobre a nobre senhora a quem a cerimônia de premiação é dedicada, escrito pela própria atriz, artista e educadora Rita Pia Marinelli.