A revolta dos governadores do sul após o estabelecimento do autogoverno – Política

Os governadores regionais italianos de vários partidos políticos comentam o projecto de lei de Calderoli, que foi aprovado ontem à noite no Conselho por uma maioria de 172 votos, 99 contra e uma abstenção.

ANSA ANSA Autonomia com 172 Sim, é a lei. Meloni: A Itália é um Partido Democrático mais forte e mais justo: “Referendo contra a divisão da Itália” – Notícias – Ansa.it Protestos da oposição. Conte: “Eles estão dividindo a Itália sob o manto da escuridão” (ANSA)

Lucas Zaia E Atílio FontanaEles exultaram: “A autonomia é a lei! Hoje a história deste país foi feita! É o amanhecer de um dia histórico!” Assim, é “um grande sinal de respeito democrático para com o povo. Os nossos pensamentos vão para os 2.273.000 venezianos que, independentemente das suas filiações políticas, votaram pela autonomia em 22 de outubro de 2017. Um exército unido e coeso que nos dá. força dia após dia para avançar.”

Depois de agradecer ao ministro Roberto Calderoli “que trabalhou duro”, ao primeiro-ministro Giorgia Meloni “que cumpriu sua promessa” e ao vice-primeiro-ministro Matteo Salvini “pelo apoio político ao projeto desde o início”, Zaia reiterou que “a Itália avançará, gradualmente e respeitosamente, em direção a um modelo de gestão.” Que foi adotado com sucesso por muitos dos principais países europeus e internacionalmente. O objetivo será combater a desigualdade e aumentar a convergência das instituições com os cidadãos. A sua posterior publicação inicia um percurso que verá o compromisso de cada um de nós na formulação de acordos individuais, aproveitando ao máximo a real eficácia da autonomia diferenciada, com os acordos. entre o estado e os territórios que desejam solicitar, de forma responsável, e conclui seu discurso com o próprio governante.

Para Fontana, esta é “uma notícia extraordinária para a Lombardia e para os lombardos que, há sete anos, manifestaram clara e claramente o seu desejo de ir nesta direção” através de um referendo. “Com autonomia, teremos mais competências em diferentes assuntos e poderemos confirmar a nossa capacidade administrativa, fortalecendo a nossa região – explica Fontana nas redes sociais.” “Podemos dizer que a Constituição ganhou, a Itália ganhou”, acrescentou Fontana, explicando que “assim que a lei for aprovada, estamos prontos para enviar pedidos ao governo, certamente sobre dois temas importantes: a saúde e o ambiente”. e então. Alguns outros.

“Não sei se as vantagens eleitorais mínimas que o centro-direita irá desfrutar no Norte irão compensar a oposição e as preocupações que os eleitores do centro-direita têm no Sul. Esta regra precisa de ser mais explorada e discutida. de forma calma: compreendo as razões dos deputados da Forza Italia da Calábria – Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangilafiori e Giovanni Arrozzolo – que decidiram não votar a favor desta lei, foi uma escolha deles, e concordo que o Centro-Direita Nacional tenha cometeram um erro e logo perceberão isso.” ele disse que Roberto Occhiotto, presidente da Calábria.

“Não, a Itália não é mais justa nem a Itália mais forte, é a Itália que está em perigo.” ele disse que Governador da Campânia, Vincenzo De Luca Comentando as palavras que a primeira-ministra Giorgia Meloni apresentou ao país depois de concordar com a autonomia na noite passada. “O governo – disse De Luca – estava com pressa esta noite, você sabe que eles estão sofrendo de insônia. Eles não sabiam o que fazer esta noite e concordaram com este decreto”.

“Continuamos a sublinhar que a ‘autonomia diferenciada’ só pode ser um factor de reequilíbrio das regiões e é uma intervenção na redução das lacunas infra-estruturais. Também partilhamos as dúvidas já expressas por alguns defensores da Forza Italia, como o governador da Calábria, Occhiuto. , de Para acelerar o processo legislativo, quando este texto poderia ter sido melhorado.” Assim, em nota, Presidente da região da Basilicata, Vito Bardi

