Os humanos acumularam conhecimento tecnológico por 600.000 anos

o Seres humanos Eles têm Está começando a acumular Conhecimento tecnológico sobre 600 mil anos atrás E então eu fui capaz de adaptação Para uma ampla gama de Lar . Isto é evidenciado por um estudo realizado pela Universidade de Missouri Publicados No Jornal da Academia Americana de Ciências PNAS.

Para entender quando o chamado ‘ Cultura cumulativa Os antropólogos Jonathan Page e Charles Perrault avaliaram a complexidade das técnicas de produção modernas Ferramentas de pedra Nos últimos 3,3 milhões de anos. Para efeito de comparação, considere… Técnicas usadas por primatas não humanos E os resultados de experimentos de fabricação de ferramentas de pedra, nos quais participaram pessoas sem experiência em fabricação de sílex e cortes aleatórios.

Os resultados da análise comprovam isso Mesmo há 1,8 milhões de anos, as técnicas de fabricação de ferramentas de pedra estavam abaixo de um nível básico de sofisticação. De 1,8 milhão a 600 mil anos atrás, a complexidade aumentou para um nível logo acima do nível básico. No entanto, há cerca de 600 mil anos, houve um rápido aumento na complexidade . Esses dados sugerem que o acúmulo de conhecimento tecnológico começou no início do século XX Pleistoceno Médio Talvez antes da divergência entre os neandertais e os humanos modernos. Segundo os autores do estudo, os resultados indicam que a origem da cultura cumulativa coincide na evolução humana com Aumento da massa cerebral Sh “Extensão de vida.”