Porque os pacientes celíacos devem comer glúten para receber a comunhão

“Senhor, olhe para baixo, amém“Isso é o que todo mundo pensa Fiéis celíacos Cada vez que estão no altar da Eucaristia, pois o ritual envolve uma Assunção Corpo de Cristo Feito de óleo, farinha e água. Sim, porqueChip sem glúten não existeNão porque ninguém o tenha inventado ainda, mas porque A igreja não reconhece isso.

As regras são rígidas e não permitem diferenças, mesmo no caso de uma doença real: a doença celíaca é na verdade uma doença autoimune crônica que provoca uma reação à ingestão de glúten. Não é intolerância, nem é uma sensibilidade que varia com o tempo. Aqueles com doença celíaca têm que viver com atenção constante e, aparentemente, mesmo enquanto o fazem Missa dominical. Em suma, uma oração que vaiEste é o meu corpo oferecido como sacrifício por você“, para pacientes com doença celíaca deve ser alterado para”Fiz um sacrifício para você“.

Hostes que não têm trigo distorcem o pão sagrado

Em nome do pão, do Filho e do Espírito Santo. A hóstia básica é feita de farinha de trigo, água e parte de óleo: uma versão sem glúten será produzida literalmente num piscar de olhos e centenas de milhares de crentes ficarão felizes em poder acessá-la com segurança e em plena capacidade. sentimento . Mas, infelizmente, isto não é algo que a igreja leva em consideração. a Uma circular dos bispos que data de 2017 Na verdade, é relatado que O trigo é o único grão permitido Para produzir partículas sagradas.

Na seção dedicada às regras relativas à questão eucarística está escrito claramente que: “O pão utilizado na celebração do Santo Sacrifício Eucarístico deve ser ázimo e feito exclusivamente de trigo (…). Preparado com outra substância, mesmo que sejam grãos, ou em que se misture outra substância que não o trigo, em quantidade que não pode ser chamada de pão de trigo na estimativa comum, não constitui um material adequado para a celebração da Páscoa. O sacrifício e o sacramento eucarístico“.

Celíaco na Última Ceia

A circular especifica ainda: “Anfitriões perfeitos Sem glúten é uma substância inadequada para a Eucaristia. Os materiais adequados devem ser preparados de forma a conterem uma quantidade suficiente de glúten para obter pão sem adição de materiais estranhos e sem recurso a procedimentos que Passe pão». Assim como há quem na política lute para que os substitutos não sejam chamados de “pão”, também os mantêm na Igreja intolerância Para tudo menos trigo.

Da Arquidiocese de Milão, quando questionado sobre este tema, recebi a confirmação: “É sobre um A regra esperada está no nível do VaticanoPortanto, para toda a Igreja, foi introduzido há vários anos pela então Congregação para a Doutrina da Fé (hoje Concílio). Para que a consagração ocorra, as ofertas devem conter pelo menos uma pequena quantidade de farinha de trigo, comemorando o gesto de Jesus usando o pão durante a Última Ceia.. Naquela época, em PalestinaOs substitutos foram o trigo e a cevada: esta é a única razão pela qual o pão sagrado era feito de trigo e nada mais. No entanto, se o risco for demasiado elevado, os subscritores podem fazê-lo Abandono de partículas E concentre-se apenas no vinho sagrado.

Existem donas de casa sem glúten que contêm glúten

Sabendo que os anfitriõesCompletamente sem glúten“Não são materiais adequados para receber a Eucaristia, por isso nos perguntamos o que os pacientes celíacos podem comer, por favor.Oferece comunhão para pacientes celíacos“Feito com farinha sirstar ou amido de trigo Este, que lemos numa das lojas online, é”Muito pobre em glúten, contendo menos de 20 ppm de glúten“ppm” significa “partes por milhão” e é sinônimo de “aceitável para doença celíaca” – em teoria, famílias com glúten até 100 ppm também são adequadas.

Um dos pacotes que encontrei fala sobre partículas”Embalado com amido de trigo Seristar, conforme exigido pelos regulamentos oficiais“.O regulamento oficial é especificamente o eclesiástico acima mencionado, que também impõe uma Trigo mínimo.

AIC tranquiliza a todos

A Sociedade Celíaca Italiana já se manifestou sobre este assunto, afirmando que uma pequena porção de glúten é tolerada por uma pessoa com doença celíaca. Um artigo do La Repubblica datado de 2017 relatou que “Estas quantidades – confirma a AIC – são bastante adequadas para pacientes celíacos, considerando que mesmo os alimentos adquiridos com o rótulo “sem glúten”, regulamentados pelas normas europeias, podem conter vestígios de proteínas. Isto porque é sempre possível que alimentos produzidos sem glúten entrem em contacto com vestígios da proteína durante o processamento.“. Até este ponto, tudo está claro: é improvável que um celíaco sinta enjôo ao comer uma partícula durante a missa. Mas a questão é outra: que diferença isso poderia fazer?Wafer feito de arroz Ou uma alternativa totalmente sem glúten (especialmente se estiver doente)? ninguém. Porém, para quem tem doença celíaca, a diferença certamente existirá.