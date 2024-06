Ciência vira poesia em música no show de Sidoti e Ferrari

Apresentação de Piero Sidoti e Mauro Ferrari.

o 27 de junho em San Vito al Tagliamento, No Auditório CC Zotti (Via Olivo Manfrin, 18)

Às 20h30, a RiconoScienza sobe ao palco Acontece que une conhecimento

Estudos científicos conduzidos por Mauro Ferrari e Piero Sidoti, Mostra como essas duas verdades podem convergir em uma experiência nova e envolvente.

ferrari friulana, Cientista mundialmente famoso, pai da nanomedicinaCantor e saxofonista Sidoti, Tarja Tincu é uma cantora e compositora vencedoraator e professor de matemática e ciências, reúne-se no palco, depois do espetáculo “esgotado” no Teatro Nuovo Giovanni da Udine em dezembro passado, para apresentar o espetáculo que… Ele fala sobre ciência através da música.

Durante a invalidação da oferta Eles discutirão as últimas descobertas científicas A farmacocinética da estrela e Eles vão cantar novas músicas Escrito pelo artista onde a música e as palavras ressoam Histórias científicas em estilo poético Da Ferrari.

“Pierro fez É expresso poética e musicalmente O que considero mais importante na pesquisa científica: A razão e a forma como deve ser feita, a serviço da sociedade E as pessoas mais necessitadas, guiadas pelo desejo de melhorar o mundo – diz Mauro Ferrari – a paixão que se baseia na ciência pode e deve ser amor. Quem disse que não podemos falar de “amor”; Quando falamos de ciência?

Mauro vai trazer à tona sua profundidade Amor pela vida e pela ciênciademonstrado pela proximidade constante e missionária de Research e Sidoti através de sua música Abordará questões científicas com leveza, sarcasmo e profundidadeTransmitir temas e mensagens dirigidas a todos, mas com especial atenção às gerações mais jovens.

“Eu penso isso A singularidade desta oferta No palco está Mauro, o verdadeiro protagonista da pesquisa científica, cujo conhecimento vai além da mera publicação – explica Piero Sidoti -. Escrevi estas músicas inspirado na minha formação em biologia, mas sobretudo porque Queria amplificar o lirismo do canto científico. Quando Mauro fala de ciência, na verdade Ele está falando sobre amor“.

Junto com Mauro Ferrari (vocal e saxofone) e Piero Sidoti (guitarra e vocal) no palco estarão

Outros Quatro músicos extraordinários: Fulvio Pigozzi Ferrari (piano e direção musical), Tommy Graziani (bateria), Massimo marcha (guitarras) e Dario Vezzani (voz grave). O espetáculo tem direção de Paolo Barisotto, direção musical de Fulvio Pigozzi Ferrari e iluminação de Ivan Bortolos.

O evento é É promovido pela “Fundação Mauro Ferrari e Família” Com o apoio do Banca 360 FVG e do Consorzio Ponte Rosso, e em colaboração com o Município de San Vito al Tagliamento,

Federsanità ANCI FVG e Credima. O salão interno será utilizado pela “Fundação Mauro Ferrari e Família”. Plataforma de arrecadação de fundos (doação gratuita) Em benefício do projeto

Nirvana deNossa Associação Familiar. Centro FVG que é feito através de cuidado e pesquisa

Cientificamente, trata principalmente da recuperação funcional de pessoas em idade de desenvolvimento.

Para mais informações sobre o projeto apoiado: https://lanostrafamiglia.it

Reserve no Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/riconoscienza/238291