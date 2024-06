Metho, o gene antienvelhecimento: como funciona

Existe uma maneira de viver muito, bem e com boa saúde? A resposta pode vir de um Pesquisa conduzida por um grupo de cientistas italianos Quem descobriu a existência de A O gene é chamado mito O que ajuda você a envelhecer com saúde, melhorando sua qualidade de vida.

Metho, o gene responsável pelo envelhecimento saudável – O estudo foi publicado em Jornal de investigação clínica Foi criado por um grupo de pesquisadores internacionais liderados por A. Seleção italiana Da Universidade de Pádua. O professor é responsável pela pesquisa Marco Sandri, Professor do Departamento de Ciências Biomédicas da Universidade de Pádua e Investigador Principal do Instituto de Medicina Molecular de Veneza (VIM), em colaboração com Eva TrevisonGeneticista do Departamento de Saúde da Mulher e da Criança da Universidade de Pádua. A Universidade de Bolonha, o Instituto Teleton de Genética e Medicina de Pozzuoli e a Estação Espacial Internacional (Istituto Superiore di Sanità) também participaram da pesquisa.

Gene desconhecido – Os pesquisadores determinaram Um gene até então desconhecido Eles são encontrados quase de forma idêntica em diferentes espécies, desde vermes até humanos. A pesquisa mostrou isso Ao desligar este gene, as células envelhecem mais rapidamentePelo contrário, quando ativado ajuda a manter a pessoa analisada com boa saúde. De acordo com o estudo, Mytho regula o processo biológico chamado auofagia O que permite a remoção de proteínas e organelas danificadas, o que ajuda a melhorar a homeostase celular.

O estúdio foi criado por um Pesquisa computacional para identificar o genoma humano para Possíveis genes desconhecidos Pode ser importante para a qualidade de proteínas e organelas, disse ele Anais Franco Romeroco-autor principal do estudo com Valéria Morbidoni: "Entre os diferentes candidatos, a equipe focou em um gene que se destacou por ser altamente conservado entre diferentes espécies animais, desde humanos até vermes, e se chama mito." Cientistas que conduziram alguns experimentos de manipulação genética descobriram que isso é inibitório O mito criou a senescência celular Encurtar a vida do verme Certos tipos são elegantes (Um dos modelos animais mais utilizados em laboratório). Uma vez ativado, a qualidade de vida melhora e o envelhecimento saudável continua, e mais tarde percebi que desempenhava um papel não só no verme, mas também em algumas células de mamíferos e em biópsias de tecido muscular de indivíduos idosos.