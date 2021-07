Caribe, a universidade aposta na ciência para suprir a carência

Graduados do Caribe. A Universidade das Índias Ocidentais, que inclui 17 países de língua inglesa, desenvolveu um plano de cinco anos para equilibrar os orçamentos. Uma espécie de revolução acadêmica que inclui promoções comerciais e novos laboratórios, principalmente no setor de saúde.

A universidade foi fundada em 1948 no campus de Mina, Jamaica. Hoje, ela possui dois outros locais, um em St. Augustine, Trinidad e Tobago, e outro em Cave Hill, Barbados. O instituto enfrenta algumas dificuldades financeiras há algum tempo, o que agravou a epidemia. Mas a vice-presidente Hilary Pickles tranquilizou os alunos. “Não pretendemos seguir uma política de aumento de impostos no contexto desta pandemia e dos seus desafios”, frisou.

As mensalidades representam atualmente cerca de 15% da receita bruta da universidade. O objetivo é lançar a Operação RR75 +, a segunda parcela de cinco anos do plano estratégico de 10 anos do instituto, disse Pickles.

A universidade reclama há muito tempo que não está em uma posição financeiramente sustentável. “O custo operacional da Universidade das Índias Ocidentais é pouco mais de US $ 300 milhões (€ 252 milhões) para seu campus”, disse Pickles. Mas o que vemos é um déficit de 30 a 40 milhões de dólares. Nossa agenda, antes de mais nada, é gerar receita suficiente por meio de nossas atividades comerciais ou de nossa cultura empresarial para preencher essa lacuna. ”

não aumentar. Mas mudanças, sim. “O que precisamos fazer é olhar como avaliamos os programas individuais. Alguns cursos produzem maior valor agregado para pós-graduação e economia e devem ser avaliados de acordo. Dada a área de preços dos produtos acadêmicos, podemos alcançar essa contribuição de orçamento de cerca de 15% a 20%. ”

Paralelamente, a universidade estabeleceu um laboratório estéril para composição farmacêutica na Faculdade de Ciências Médicas do campus de Mina. O laboratório, o primeiro do gênero no Caribe de língua inglesa, facilitará o preparo de medicamentos destinados a tipos específicos de tratamento. A construção e modernização do laboratório foram financiadas por uma doação de US $ 21,5 milhões do Fundo de Cultura, Saúde, Artes, Esportes e Educação administrado pelo Diretor Executivo chefiado pelo governador da Jamaica, Patrick Allen. “O suporte oferece várias oportunidades para melhorar a educação do paciente e acesso a melhores cuidados de saúde e medicamentos seguros”, disse a diretora do programa, Camille Wilson-Clark.