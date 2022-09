Teodorico em Fitness, Morgan, PostTalk e muitos outros festivais

Há grandes shows, festivais gourmet, visitas culturais e encontros de fitness durante o fim de semana em Ravenna e seu município. Há muitos eventos culturais, incluindo Dias do Patrimônio Europeu, Mens-A e Post Talk, depois Morgan chega para concerto, esportes e prevenção no Parque Teodorico. Vamos descobrir todas as datas que nos aguardam.

De um festival para outro

Há muitos eventos deliciosos no fim de semana em Ravenna. Durante todo o fim de semana, shows, shows e iguarias acontecem no Festival da Uva San Pietro in Vincoli. Em Oriolo dei Fichi no sábado e domingo encontro ganancioso com passeio de barco Para descobrir adegas e vinho local. De sexta a domingo, o verão termina com cerveja, música e guloseimas na Romia Beach, na Marina Romia, que recebeOktoberfest na praia. Festa de sábado gananciosa no Mita Park em Faenza com Festival de Pizza Fritaenquanto era domingo no Centro Porta Nuova em Rossi almoço das pessoas. A sexta começa no sábado entre barracas de comida, shows e shows Festival Salesiano Da Basílica de San Simone y Giuda em Ravenna, e novamente no sábado, há capelliti, piadina, cantos e solidariedade com “Festa Juntos” Em memória de Christiana na Piazza Savonarola em Lugo.

Theodorico Fitness Week e Farini Social: Comemoração em Parques e Bairros

Fim de semana oferece muitos compromissos em espaços verdes e bairros. o Semana Social Farini Que traz performances, artes, workshops e muito mais para a região de Varenne. Acontece na sexta-feira “Parque Lento”Faça uma festa no pinhal para descobrir as novas áreas de lazer de Pinarella. Sábado fecha às 2 horas Caminhada Nórdica Semana de Bem-Estar no cenário mágico de Salina de Cervia. Esporte, bem-estar e prevenção são campeões “Teodorico em fitness” que aconteceu no domingo no Parque Teodorico em Ravena. Caça ao tesouro e piquenique na floresta de pinheiros Esses são os componentes da data marcada para domingo em Milano Marittima. No entanto, aos sábados e domingos há música, animação e espetáculos com festival de esportes No Liberation Sports Center em Cervia. Depois, há um evento para aqueles que estão planejando seu casamento com Dia do casamento Domingo marcado no Club Fantini em Cervia.

Morgan e outros artistas em concerto

Uma grande satisfação também para os amantes da música ao vivo. Sábado eclético Morgan Ele se apresenta no Parco del Convento dell’Osservanza em Brisighella, em vez de A dupla d Antonio e Noverini Propõe-se homenagear Niccol Paganini na igreja de Biangipani. “Col Canto” continua domingo com o coro polifônico Ludos Vocais Para a Igreja do Carmen em Lugo.

Que show: dança, noiva e marscotti

Um fim de semana em Ravenna também oferece muitos shows, incluindo leituras, apresentações e dança. Sexta-feira Ivano Mariscotti Ele lê os escritos de Pasolini e Toroldo no Ridotto do Teatro Goldoni em Panacavallo. De sexta a domingo, há muitos convidados em Cervia para encher aulas e shows de hip-hop “Dança para a Cidade”. Sábado à tarde com Bonecos em memória de Stefano Zacaginini No Museu da Vida Camponesa em San Pancrazio.

Depois de conversar e outras reuniões

Ainda há muitos encontros marcados para reflexão e aprofundamento. Acontece sexta-feira Noite de abertura dos voluntários Com “Only Beautiful Things” no Cinema Europe em Faenza. Na sexta e no sábado há Concita De Gregorio, Luca Bizzarri e muitos outros convidados no Compartilhe a conversa que pertencem aos espaços de venda Favetia em Faenza. No sábado, filósofos e professores discutem o futuro abordando várias questões em sua nomeação cantina Na Biblioteca Classense em Ravenna. Também aos sábados, corredor Simon Cellini O livro “The Balance of Race” é apresentado no Fantini Club em Cervia.

Visite as Jornadas Europeias do Património

Não faltam visitas para descobrir as nossas terras. Sexta-feira anda com gosto Leva-nos a descobrir a aldeia de San Biagio di Ravenna, no sábado a última data para Visitas guiadas ao Palazzo San Giacomo e Castrum di Russi E visitas de domingo Encontro com Dante No centro de Ravena. Concertos, visitas guiadas e muitas outras surpresas acontecem aos sábados e domingos Jornadas Europeias do Património Inclui vários museus e monumentos em todo o território do concelho.

Eu te mostro as exposições

Amigos das feiras levamos até você. Encontrado em Ravenna: na Biblioteca Klassens paraíso dos italianosE a Na trilha do escoteiro trabalhar Julia D. Oleo Para ouvir a beleza, “corpo flor” Nas obras de Sarah Meletti e Gio Manzoni na Galeria Pallavicini 22, uma homenagem a 150 anos de Albini Nas vitrines da antiga loja e obras de Bobani Santino “Mario” Jolie No Museu NatuRa em Sant’Alberto. Em Mic di Faenza a exposição pessoal dedicada a Nino Caruso adulto chega Capas de Guido Crepax Na Galeria de Arte Molinella. Está localizado na Officine del Sale em Cervia “Luzes do Egeu” Por Evgenia Kaika, enquanto no espaço do Museu do Sal em Fotos históricas de salinas italianas E para a Câmara Rubicone em homenagem aos mineiros de sal Luigi Caroben. Em Lugo, a Biblioteca Trisi . “Nós amamos Pavaglione” E a exposição “migrantes”. No Palazzo San Giacomo di Russi há a exposição coletiva “à natureza”. Em Bagnacavallo há desenhos Delladio Em exibição na Bottega Matteotti, enquanto está no antigo convento de São Francisco “olho cheio” por Enrico Minguzzi, entre o Museo Civico delle Cappuccine e a Capela Suffragio, pode ser admirado “Iluminações” de Baldatze e Obras da Bienal de Gravura. No Museo San Rocco di Fusignano a exposição etnológica de Ettore Baneji. Há também “Spine Mix Bar 2” No Museu Ogonia em Prisigella. Máquinas de escrever Olivetti Estou na Casa Monte de Alfonsine.

Depois o cinema!

Se tudo isso não for suficiente para você, você pode tentar filme no cinema.