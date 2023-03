“Não existe pílula mágica para perder peso.”

A Agência Italiana de Medicamentos (IFA) acendeu a luz de advertência. O medicamento antidiabético Ozempic (Semaglutide) está ausente em uma solução injetável usando uma caneta pronta para uso. O motivo pode ser atribuído ao seu uso “off-label”, ou seja, inesperado, por não diabéticos com o objetivo de perda de peso. A AIFA pediu aos profissionais de saúde que informem os pacientes que usam Ozempic sobre o risco de esgotamento do produto e considerem um tratamento alternativo para evitar consequências clínicas, como hiperglicemia. Exploramos o tema com o Diretor da Unidade de Endocrinologia e Doenças Metabólicas na Romênia no Hospital Morgagni-Pierantoni em Forli, Maurice Nizoli.

Dr. Nizoli, o que é semaglutida?

A semaglutida é um análogo farmacológico do hormônio intestinal GLP1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon); Quando comemos, o hormônio intestinal GLP-1 é secretado pelas células intestinais que favorece a secreção de insulina, favorecendo a entrada de glicose nas células onde é metabolizada para produzir energia; Também inibe a liberação de glucagon, que interfere na ação da insulina. O efeito final é reduzir o açúcar no sangue depois de comer. A indústria modificou essa molécula para permitir uma ação prolongada ao longo do tempo, em vez de desativá-la em alguns minutos, como aconteceria naturalmente. Este medicamento permite normalizar o açúcar no sangue em pacientes com diabetes sem causar hipoglicemia, ou seja, uma diminuição excessiva da concentração de glicose no sangue.

Outros efeitos benéficos da droga?

“Ele atua em áreas do cérebro que regulam o apetite e a ingestão de alimentos, retardando o esvaziamento do estômago. O efeito líquido é que você sente menos fome e se sente saciado mais cedo; tudo isso permite a perda de peso, melhora de alguns fatores de risco, como hipertensão pressão arterial e dislipidemia, e redução do risco de doenças cardíacas.” E dos vasos sanguíneos em geral, além de melhorar a compensação do diabetes, regulando os valores de açúcar no sangue.

Como é gerenciado?

“É administrado por via subcutânea uma vez por semana na dose de 0,5 a 1 mg em pacientes com diabetes. Seu uso para esta doença remonta a 2019; em 2021 também foi aprovado como medicamento anti-obesidade na dose de 2,4 mg/ Na Europa, tinha as mesmas indicações de um medicamento “Anti-obesidade, mas ainda não está no mercado. Há também a Semaglutida oral, que é tomada diariamente, mas não é tão eficaz para o açúcar no sangue e controle de peso.”

Quais são os efeitos colaterais?

Dor abdominal, náuseas, vômitos, diarréia e diarréia são os efeitos colaterais mais comuns. Em alguns, eles aparecem no início do tratamento e depois desaparecem em algumas semanas até desaparecerem; Em outros casos, eles continuam precisando interromper a medicação. Foram descritos casos raros de pancreatite aguda. É um medicamento importante que deve ser administrado com receita médica.”

O aumento da demanda por Ozempic criou uma escassez que deve continuar ao longo de 2023.

A Novo Pharmaceuticals, que a produz, enviou um comunicado indicando que a dose de 0,5 miligrama estará disponível até o final de março, enquanto a dose de 1 mg estará disponível a partir de maio. Portanto, é possível supor que foram dadas duas doses de 0,5 mg no mesmo dia para quem tomou 1 mg. Se o medicamento não estiver disponível, é possível prosseguir com o uso de outros agonistas do GLP-1, mesmo que a eficácia nem sempre seja modificável e, em qualquer caso, sempre após consulta ao seu médico. A escassez do medicamento pode ser atribuída à enorme demanda por um medicamento anti-obesidade nos países onde é comercializado para esta indicação”.

Quais são as principais orientações a seguir?

“Este tipo de medicamento deve ser administrado exclusivamente mediante receita médica e, atualmente, apenas para pessoas com diabetes tipo 2 maiores de 18 anos; ainda não pode ser prescrito para pessoas obesas com IMC superior a 30 com outros fatores .” Risco cardiovascular onde o estilo de vida e a dieta corretos falham; Não deve ser prescrito para tratar o simples ganho de peso. Quem deseja perder peso deve seguir uma dieta controlada e praticar atividade física regular. Em suma, é necessário mudar o estilo de vida para obter resultados positivos a médio e longo prazo Não existem pílulas mágicas para combater a obesidade.”