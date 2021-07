Para ter um estilo de vida saudável e prevenir problemas de saúde que podem se tornar graves, é uma boa ideia seguir uma dieta baixa em colesterol. O colesterol é uma substância pertencente à classe das gorduras. É necessário para a produção de certos hormônios, como testosterona, estrogênio e cortisol. O colesterol pode se tornar um fator de risco se você tiver certos hábitos ou doenças: tabagismo e sedentarismo, obesidade, predisposição familiar a ataques cardíacos e derrames, diabetes ou hipertensão arterial. Nestes casos, é muito importante seguir uma dieta baixa em colesterol para prevenir o aparecimento de doenças graves.

Aqui está claro que comer esta comida diária não aumenta o colesterol

Desde a década de 1970, graças às recomendações da American Heart Association, existe uma crença comum de que os ovos devem ser consumidos com moderação. Devido ao seu alto nível de colesterol, na verdade, eles eram considerados os responsáveis ​​diretos pelo aumento do colesterol no sangue. Acreditava-se, de fato, que era possível manter níveis adequados de colesterol comer 2 ovos no máximo por semana. Felizmente, este não é o caso.

recentemente estúdio Ele ressaltou que não houve associação entre o consumo de ovos e o aumento do colesterol. O mesmo estudo também mostrou que o consumo de ovos em uma população saudável não aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Portanto, o consumo desse alimento deve ser controlado apenas por pessoas em risco ou por pessoas que seguem uma dieta para baixar o nível de colesterol no sangue. De acordo com esses estudos, o número ideal de ovos para comer em uma semana é 6. Um ovo de 50 gramas contém 186 mg de colesterol, que é 62% da ingestão diária recomendada. Outros estudos recentes mostraram que os riscos de doenças cardiovasculares não aumentam mesmo com diabéticos tipo 2.

