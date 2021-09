O Archeoclub Aricino Nemorense também participa da iniciativa “Frascati Scienza”

O Archeoclub Aricino Nemorense também participa do Frascati Scienza em cooperação com o Município de Ariccia com um tour ao ar livre: “Biodiversidade, Appia Antica Parco Chigi e Locanda Martorelli”.

No sábado, 25 de setembro de 2021 às 10:00 haverá uma marcha interessante, incluída no projeto do município de Arecia de Frascati Scienza, dedicado à biodiversidade. O percurso ao ar livre começará na Piazzale dei Caduti em Ariccia e na Ponte Monumental, com vista para o Parque Chigi, chegará ao centro histórico para chegar às ruínas do Parque Appia Antica, à milha XVI e à Sostruzione (ponte romana do século II aC ) Durante o passeio, serão ilustradas as características paisagísticas, contingências arquitetônicas e arqueológicas e joias arbóreas encontradas no Parque Chigi que compõem o unicum no contexto regional. No centro histórico de Arica, serão visitados Locanda Martorelli e o Museu Grand Tour. A reunião de todos será na Piazzale dei Caduti às 10:00 (início da ponte memorial do lado esquerdo em direção a Albano). A visita guiada é organizada por Maria Cristina Vincenti, arqueóloga e guia de caminhadas ecológicas, presidente do Archeoclub Aricino Nemorense APS e membro da Italia Nostra. É necessário fazer reserva para participar: www.frascatiscienza.it. Para informações aos seguintes contatos: [email protected]; telefone. 3883636502 (whatsapp);