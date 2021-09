Quando fazemos exames de sangue, um dos valores a que prestamos mais atenção é o colesterol. Na verdade, muitos de nós sabemos que isso se divide em “bom” e “ruim”. O segundo deve certamente ser mantido sob controle, mas o primeiro também deve atingir um mínimo. Isso é igual ou superior a 40 mg / dL em homens e 50 mg / dL em mulheres. Se o número for menor, é melhor passar a tampa pela fonte de alimentação. Por esse motivo, hoje oferecemos alguns conselhos valiosos sobre o assunto: Esses três alimentos incríveis podem aumentar o seu bom colesterol HDL, ajudando a saúde do coração. Vamos ver o que é e como colocá-lo em nossa vida diária.

Estes 3 alimentos incríveis podem aumentar o bom colesterol HDL enquanto auxiliam na saúde do coração

O primeiro alimento é uma fruta muito saborosa de origem tropical, o abacate. Embora tecnicamente pertença à categoria de alimentos da fruta, é usado como tempero. Na verdade, a receita mais famosa que o inclui é o creme típico dos países latino-americanos, o guacamole. é similar aAzeite de oliva extra virgem Este ingrediente é particularmente gorduroso, mas é muito benéfico quando usado em doses controladas. Então tem uma boa quantidade de Ácido fólico O que ajuda o foco, a memória e a vitamina D.

O segundo é o peixe. Na verdade, essa proteína animal deve ser consumida pelo menos três vezes por semana devido ao seu alto teor de ácidos graxos essenciais. Especificamente, recomendamos que você prefira truta e atum. Por outro lado, outros exemplos são úteis por outros motivos: na verdade Para manter seus triglicerídeos no lugar, basta comer esses deliciosos alimentos ricos em ômega-3.

Por último, mas não menos importante, linhaça

Finalmente, existem as sementes de linhaça. Ele realmente contém uma quantidade impressionante de vitaminas e minerais. Especificamente, nos referimos às vitaminas C, K e E. Por fim, também é importante notar o alto teor de fósforo, potássio e magnésio. de acordo comhumanidades Então, essas sementes oleaginosas são verdadeiras aliadas que ajudam na saúde do sistema cardiovascular.

Além de aumentar os níveis de colesterol bom e reduzir o colesterol ruim, eles também ajudam a manter a pressão arterial sob controle. No entanto, concluímos especificando que essas dicas são orientações gerais e que é sempre melhor discuti-las com seu médico. Na verdade, esses alimentos podem não ser adequados para todos.

