“A Cidade da Saúde e da Ciência de Novara não para de planejar” – Newsnovara.it

No âmbito do concurso para a adjudicação da concessão de construção e gestão da nova Cidade da Saúde e Ciência de Novara, já abandonada, intervém Alessandro Sticco, presidente do Comitê de Saúde do Conselho Regional do Norte e ex-diretor da Escola de Pós-Graduação em Radiologia da Eastern Piedmont University.

“A Cidade da Saúde e da Ciência de Novara nunca para de planejar isso – Professor Steko aponta -, paraQuando a licitação foi abandonada para implementação com a fórmula PPP, estava fortemente condicionada à participação das empresas em fatores relevantes intimamente relacionados à situação pós-pandêmica. É uma parada temporária que deve aumentar ainda mais o nível de interesse, com o objetivo de colocar o procedimento de volta nos trilhos o mais rápido possível para trazer de volta Novara, a Universidade e todo o bairro de East Piedmont para ter uma coluna de hospital clínico assim que possível, bem como educacional e científico“

“O processo já era longo e difícil antes – Stecco acabado – Foi promulgado por este conselho regional com amplo trabalho de persuasão na cadeira ministerial, bem como consultas aos membros dos conselhos regionais de Novara e ao prefeito Canelli em todos os escritórios institucionais. Estou certo de que o Conselheiro de Saúde do Icardi, o Presidente Sirio e o Gerente Geral da Aou Maggiore della Carità di Novara Zulian encontrarão a solução para reiniciar o mecanismo operacional que levará Novara a ser sua Cidade da Saúde e da Ciência. Avaliação de cada caminho, incluindo a solicitação de maior parcela do financiamento público para a obra do Ministério da Saúde“