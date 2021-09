O autismo, ao preveni-lo, reduz o risco em 3 vezes

A prevenção do autismo parece possível: a intervenção preventiva – mediada e orientação dos pais – para crianças pequenas (9-14 meses) com alguns sinais precoces do transtorno reduz o risco de receber um diagnóstico de autismo aos 3 anos de idade em três vezes. Isso foi demonstrado em um ensaio clínico randomizado com 103 crianças, conduzido no CliniKids no Telethon Kids Institute da University of Western Australia. Os resultados dos testes serão publicados esta semana no JAMA Pediatrics Journal.

O experimento foi iniciado por Andrew Whitehouse e durou 4 anos. A intervenção incluiu metade de uma amostra de crianças de 9 a 14 meses que apresentaram algumas dificuldades em relacionamentos e comportamentos compatíveis com a síndrome do espectro do autismo.

“A terapia chamada Vídeo Interação para Promover a Paternidade Positiva – explica a Casa Branca – usa vídeos com conselhos direcionados aos pais para ajudá-los a compreender e valorizar as habilidades únicas de seus filhos, e usar esses pontos fortes como base para seu desenvolvimento futuro.” O tratamento foi capaz de trabalhar os distúrbios relacionais, os comportamentos repetitivos e outros aspectos não funcionais das crianças, a ponto de reduzir em um terço o risco de autismo aos três anos. As crianças serão monitoradas por um longo prazo para ver se os efeitos da terapia de suporte de vídeo nos pais continuam depois de muitos anos. (Lidando).