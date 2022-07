Medicina nuclear: o que trata e quais exames oferece

Conhecemos melhor a medicina nuclear: das áreas de aplicação à patologia da aptidão aos testes de diagnóstico planejados

O que distingue Medicina nuclear São remédios, ou melhor, eu Materiais radioativos que ele usa. Sua peculiaridade é que consiste em duas partes: uma é radioativa e a outra é farmacologicamente ativa (a última parte é visível no corpo graças à primeira).

Estes são os medicamentos que são tomados intravenosamenteou seja, por injeção. Uma vez injetada, a droga se espalha por todo o corpo e se torna visível através de máquinas que usam radiação. A medicina nuclear é uma ferramenta essencial para identificar áreas altamente concentradas de doenças.

Medicina nuclear, campos de aplicação

Imagine o interior do nosso corpo e as cores que ele acende de repente em algumas partes que precisam ser examinadas mais especificamente.

A medicina nuclear como um um raio de luz que ilumina, Graças a interação subordinar Drogas/radiação radioativas, áreas do corpo a serem ‘ver’ Com mais clareza.

uma’aliado Básico que é usado, por exemplo, em Oncologia, mas também no caso de doenças isquêmicas e neurológicas. Consideramos também as doenças relacionadas com os sistemas cardiovascular, endócrino, respiratório e renal, não descurando a área da ortopedia e/ou reumatologia.

Medicina nuclear e exames: riscos e características

o equipamento Que são usados ​​no campo da medicina nuclear são câmaras gama e PET/CT: Sua tarefa é detectar e relatar radioatividade com imagens, cuja análise revelará o resultado exato do paciente.

Embora o termo radiação traga consigo associações e associações mentais que não são realmente positivas, saiba que no caso da medicina nuclear, a quantidade de radiação com a qual uma pessoa entra em contato durante um exame (piscar e PET/CT) é mínimo.

Um dos indicadores que podem tranquilizá-lo é que o arquivo O nível de radiação é irrelevante Tanto que a medicina nuclear também pode ser usada em crianças, em idade infantil. Antes de prosseguir com o exame, de fato, não há restrições e ofertas especiais, pois a medicina nuclear não possui contraindicações.

No entanto, existem algumas condições que exigem um atenção Maioreste é um período Gravidez e continuação da amamentação. Portanto, é necessária atenção, mas sobretudo confiança na alta qualidade do diagnóstico que melhora os tempos e os métodos de reconhecimento da doença.

Estamos considerando exames de PET, que valorizamos especialmente pela precisão e informação do paciente, ou cintilografia, que é capaz de destacar traços radiológicos reais que ajudam a localizar problemas que afetam partes do corpo, como seios, rins, ossos e glândula tireoide, mas também coração, fígado e mais). Um teste indispensável na busca de tumores.

O instrumento utilizado neste exame, além da injeção de drogas radioativas, é um aparelho denominado câmera gama, que permite detectar o sinal que é emitido pelos respectivos dispositivos. As informações coletadas são então enviadas para um servidor que processa algum tipo de mapa para as evidências representadas.

Mas quanto tempo dura a cintilografia? A resposta a esta pergunta pode ser apenas indicativa, pois o tempo varia de acordo com a avaliação e pesquisa que você pretende realizar. Por esta razão, pode variar de quinze minutos a várias horas.