Sintomas de doença covid e esfregaço negativo. Segundo a ciência, existem três causas possíveis

Tosse, dor de garganta, resfriado, possivelmente até febre leve e forte suspeita de infecção Doença do coronavírus. Mas o esfregaço ainda é negativo. Depois de alguns dias, à medida que os sintomas desaparecem, o esfregaço torna-se positivo. É um caso clínico cada vez mais frequente, conforme relatado hojechamou a atenção da comunidade científica que tratou do assunto na coluna da web “Doutor, isso é verdade?” Editado pela Federação dos Médicos Sindicato (Fnomceo). A hipótese mais sustentada estaria relacionada a um comportamento sistema imunológico.

Os sintomas do Covid existem, mas são um amortecedor negativo: por quê?

Essencialmente, “pensa-se que os sintomas precedem um resultado positivo do teste porque hoje o sistema imunológico é ativado muito mais rapidamente contra o vírus”, diz a coluna. No início da epidemia, eu infecção Eles ocorreram entre pessoas que não tomaram SARS-CoV-2 antes e não foram vacinadas. O vírus pode então funcionar sem ser perturbado por vários dias antes que o sistema imunológico detecte a infecção. Hoje, porém, diante da maioria da população já alimentar Ou a exposição ao vírus “a reação imunológica é mais rápida e pode levar a casos em que os sintomas aparecem mas não são positivos porque a carga viral ainda não é suficiente em relação à sensibilidade do teste”.

Outra hipótese diz respeito às diferentes dinâmicas utilizadas pelas últimas Variáveis Circulação no corpo: De fato, alguns estudos encontraram menor acúmulo de partículas virais nas células do nariz, tornando Falsos negativos. A terceira possibilidade é que essa situação seja reflexo do aumento do uso de tampões faça você mesmo. Muitas pessoas não coletam cuidadosamente o material biológico, o que leva a um número maior de falsos negativos.

A verdade é que não há com o que se preocupar, mas pode valer a pena tomar algumas precauções. Ele afirma que “um teste negativo para sintomas não deve ser um desmaio”. Emily Martin, epidemiologista da Universidade de Michigan. Isso é verdade na presença de todos os tipos de vírus.