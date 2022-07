Se você tem essa idade, pode comer todos esses alimentos

Para controlar o diabetes após os 40 anos, é importante ter uma dieta saudável e manter um estilo de vida equilibrado. Como em qualquer outra condição crônica, haverá dias em que seu nível de açúcar no sangue estará alto ou baixo. Haverá momentos em que você sentirá vontade de desistir ou deixar a estrada completamente. No entanto, com o sistema de informação e apoio adequado, é possível aprender a comer corretamente e controlar a doença.

Depois dos 40 com diabetes: como comer um café da manhã equilibrado

Comer um café da manhã equilibrado pode reduzir o risco de diabetes tipo 2. Se você está tentando perder peso, pode evitar bacon, ovos, croissants e bolachas e experimentar uma tigela de aveia com frutas. Se você deseja ganhar peso, experimente uma tigela de aveia coberta com uma porção de torrada integral.

Quando você tem diabetes, comer um café da manhã rico em fibras pode ajudar a controlar o açúcar no sangue. Cafés da manhã ricos em fibras ajudam a retardar o processo de digestão e, assim, evitam que ocorram picos de açúcar no sangue. Tente adicionar sementes de linhaça ao iogurte ou cereal, ou aumente a ingestão de alimentos ricos em fibras, como pão integral, aveia e frutas e legumes.

Nunca pule refeições porque, de acordo com especialistas, isso equivale a aumentar os níveis de açúcar no sangue. Pessoas com diabetes que pulam refeições regularmente podem apresentar níveis elevados de açúcar no sangue. Procure comer três refeições por dia e alguns lanches saudáveis ​​entre as refeições. Evite comer muito perto da hora de dormir, pois isso pode levar ao ganho de peso e ao controle inadequado do açúcar no sangue.

Nozes, sementes, feijões, lentilhas, peixes, aves e ovos são boas fontes de proteína. Se você não gosta de proteína, pode adicionar tofu, seitan ou cogumelos, legumes, nozes e sementes à sua dieta. Grãos integrais, como aveia, quinoa e arroz integral, têm uma resposta glicêmica baixa, o que significa que retardam a digestão e não causam um pico de açúcar no sangue. Pode ser usado no lugar de produtos de farinha branca.

Frutas, legumes e gorduras

Em comparação com as pessoas que comiam menos frutas e vegetais, aqueles que comiam mais tinham um risco menor de desenvolver diabetes tipo 2. Isso é especialmente evidente para vegetais crus. Por outro lado, as gorduras saudáveis ​​contribuem para a perda de peso e controle do açúcar no sangue. Por exemplo, abacate, amêndoa, noz, coco ou azeite são ótimas opções.

Quando adicionamos gorduras saudáveis ​​à dieta, estamos efetivamente reduzindo os níveis de açúcar no sangue em jejum. Isso é especialmente importante para a faixa etária acima de 40 anos. Além dessa faixa, deve-se prestar atenção máxima ao pico de açúcar no sangue, que pode ser muito perigoso, especialmente durante o verão.

Por esta razão, seguir os conselhos aqui dados pelos médicos pode garantir uma vida saudável e uma alimentação equilibrada capaz de fornecer toda a energia de que necessitamos.