“Dificuldade para caminhar” – Diariamente

“Eu escondi a doença por 17 anos.” Depois de dois anos compartilhando com o público, Celine Dion Ele conduziu a primeira entrevista para falar sobre seu estado de saúde. Uma entrevista televisiva especial e intimista, na qual falou sobre os últimos anos difíceis. Ela sofria da síndrome da pessoa rígida e teve que aprender a conviver com doenças e convulsões, tão fortes que quebraram suas costelas.

Celine Dion fala sobre a doença em sua primeira entrevista na televisão

“Mentir era um fardo enorme Para mim, dezessete anos é muito tempo. Porém, durante esses anos, Celine Dion, uma artista amada em todo o mundo, teve que aprender a conviver com a doença, justamente com a doença. Síndrome da pessoa rígida. Ela, que sempre esperou por um milagre, optou por dar sua primeira entrevista na televisão dois anos depois de anunciar a doença que sofria.

Achamos que sabemos tudo sobre os artistas, mas muitas vezes só conhecemos uma pequena parte de suas vidas. É o caso de Dion, que falou com ele na entrevista Notícias da NBC, que foi ao ar em 11 de junho de 2024 na América, explicou como ele sofre de convulsões. “É como se alguém estivesse te sufocandoComo se alguém estivesse apertando sua garganta.” Os espasmos são tão fortes que os enfraquecem e causam consequências bastante graves. “Em algum momento eu quebrei minhas costelas.”

Dificuldade para caminhar e tratamento

Como explicou Dion durante a entrevista que realizou com o jornalista Hoda KotbCãibras também podem ocorrer na região abdominal, coluna, costelas e mãos. “São espasmos, mas é como se estivessem em uma posição onde você não consegue desembaraçá-los.” A situação é tão complicada que, como também explicou a irmã, Dificuldade em cantar E também para Ele caminha.

A artista acrescentou que subestimou os primeiros sinais, que não teve tempo para compreender a situação e que não percebeu de imediato o que se passava. “Eu deveria ter parado.” Ela sente falta do trabalho, sente falta das pessoas e dos fãs que sempre a respeitaram. Mas as cólicas não são fáceis de lidar, mesmo no dia a dia. “Se você picar meu pé você tropeçará. Se eu cozinhar – Porque adoro cozinhar – Meus dedos E Minhas mãos “Eles permanecerão nesta situação.”

Desde o agravamento da doença, Celine Dion não parou de lutar, fazendo tratamento cinco dias por semana. “Terapia esportiva, física e vocal.” Sua batalha é contada em documentário Eu: Céline Dionno Amazon Prime Video de 25 de junho de 2024. Ele explicou em entrevista anterior que optou por trabalhar de corpo e alma com uma equipe médica para não sucumbir às dores. “A vida não te dá respostas. Você apenas tem que viver isso! Eu tenho essa doença por um motivo desconhecido. Durante a 66ª edição do Grammy Awards, ele fez uma aparição surpresa, pedindo a todos que nunca subestimem nada, especialmente o amor e a alegria que a música traz à vida das pessoas ao redor do mundo.