“Scienza in Festa!”, Festival de Ciências da Universidade de Camerino

Nos dias 15 e 16 de junho, no cenário evocativo da Abbadia di Fiastra, o evento para todas as idades incluirá oficinas interativas, exposições fascinantes, aperitivos científicos e apresentações de livros, além de passeios a pé e exposições.

Camerino – Próximos dias 15 e 16 de junho com tempo maravilhosoMosteiro de Viastra Acontece lá “Celebre a bandeira!”Festival de Ciências da Universidade de Camerino, o primeiro festival promovido por uma universidade da região de Marche.

Dois dias de pura inspiração, descobertas e diversão são dedicados aos jovens, famílias e interessados, onde será possível participar em workshops interactivos, assistir a fascinantes apresentações e conferências, apresentações de livros, aperitivos científicos, e relaxantes passeios à descoberta da natureza e exposições atraentes.

“A ciência celebra – enfatizar Presidente da Unicam, Graziano Leoni – É o primeiro evento do projeto mais amplo de engajamento público da Universidade de Camerino denominado “Viceversa” que visa conscientizar de forma popular, divertida e simples sobre a importância da pesquisa científica e da ciência na vida de cada indivíduo.

Mais uma vez, a Universidade de Camerino opta por sair das suas salas de aula e laboratórios para encontrar pessoas em locais onde costumam desfrutar de momentos de relaxamento, como a Abbadia di Fiastra, e conversar com elas sobre ciências graças a um ambiente muito rico e diversificado. programa. Com a presença de figuras brilhantes do mundo da publicação científica, agradeço-lhes por estarem connosco, e agradeço também a todos os parceiros que quiseram cooperar connosco e apoiar-nos.”

O evento envolverá públicos de todas as idades através de workshops interativos, demonstrações fascinantes, aperitivos científicos e apresentações de livros, bem como passeios relaxantes a pé e exposições interessantes. Entre outros, teremos connosco especialistas em comunicação científica e escritores como Luca Peri, que explicará através da apresentação da “Oppenheimer Science” a ciência que permeia o filme vencedor do Óscar e se está corretamente representada; Ruggero Rollini, que apresentará seu livro “What You Know About Plastic Is Wrong”; Giovanni Covoni, que apresentará seu livro “A Outra Terra”. “Uma Jornada para Descobrir Planetas Extrassolares”, novo vencedor do Prêmio Asimov 2024; Massimiliano Trevisan, que entreterá o público com “Chance”, uma narrativa interativa que conta histórias de descobertas científicas nas quais um acontecimento casual desempenhou um papel decisivo; Francesco Petretti, que no domingo de manhã conduzirá um passeio pelas ruas do parque para descobrir as plantas e animais que ali vivem, enquanto à tarde realizará um workshop para meninas e meninos desenharem com eles a beleza da natureza.

Em cooperação com o Sindicato dos Jornalistas, será realizada na manhã de domingo uma mesa redonda sobre “Inteligência Artificial: Oportunidades e Desafios entre Informação, Ciência e Tecnologia”, que contará com a presença do Reitor da Universidade Graziano Leoni, Bastonário da Ordem dos Jornalistas. Os jornalistas de Marche Franco Alessi, o escritor Marco Malvaldi, a professora da Faculdade de Direito da UNICAM Maria Paola Mantovani, os professores de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNICAM Andrea Pollini e Michele Loreti, o palestrante científico Massimiliano Trevisan.

O encontro foi credenciado para formação de jornalistas com o reconhecimento de três credenciamentos de formação.

Naturalmente não faltarão investigadores e estudantes da Universidade de Camerino que animarão os palcos com apresentações, aperitivos científicos e apresentações de livros, enquanto no espaço expositivo levarão todos os presentes à descoberta do maravilhoso mundo da ciência, da química à matemática, das TI à ciência veterinária, da geologia à… Ciência alimentar, da neurociência ao património cultural, do design ao nosso bem-estar, bem como com experiências de ciência cidadã.

O evento é organizado em colaboração com a Fundação Giustiniani Bandini, os municípios de Orbisalia e Tolentino, a Fundação Carima, a Associação Casa della Memoria e a Associação Next, com o patrocínio da Região Marche e o apoio técnico da Publicolor. Alunos da Escola de Pós-Graduação Carlo Urbani da Universidade Camerino também participam ativamente deste evento.

Esperamos vê-lo na maravilhosa atmosfera do Abbadia di Fiastra nos dias 15 e 16 de junho, uma oportunidade única para explorar novos vínculos entre cultura, ciência e inovação. O programa completo está disponível em viceverse.unicam.it

para obter informação:

O campo da comunicação, academia e engajamento público

Reitoria – Via Pieragostini, 18 62032 Camerino (Mac)

o telefone. 0737/402762-2755

E-mail: [email protected]

Site: www.unicam.info

fb UNICAM-Universidade de Camerino

Para UnicamUffPress

ig Universidadecamerino