Condições em crescimento imparável, sintomas e tratamento

O que é chamado de “excelente Gonorréia“Alastrando-se por toda a Europa com uma tendência de crescimento de casos Um tanto alarmante: esta é uma pressão intensa resistência para Antibióticos das doenças sexualmente transmissíveis, o que torna necessário o monitoramento contínuo para atualização das diretrizes nesse sentido. O ritmo de aumento de casos é alarmante: +48% no período de 2021 a 2022, enquanto estudos mostram a perda gradual da eficácia dos antibióticos no combate à doença.









O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças alerta para o aumento das taxas de gonorreia na Europa

Para descrever a situação relevante excelente Gonorréia É um relatório do ECDC, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Com base nas conclusões do Programa Europeu de Vigilância Antimicrobiana Gonocócica (Euro-Gasp), foi destacada a “necessidade fundamental de vigilância contínua para atualizar as diretrizes de tratamento e medidas de vigilância, e para garantir o uso criterioso de medicamentos”.

O número de casos de supergonorreia está aumentando dramaticamente

Os números resultantes da monitorização, que certamente merecem uma investigação mais aprofundada, fazem soar o alarme.









“Em 2022 foram reportados 70.881 casos Casos confirmados de gonorreia em 28 países da UE e do EEE, um aumento de 48% em relação a 2021.

“Em 2022, na UE/EEE, a taxa de notificação de gonorreia é a mais elevada registada desde o início da vigilância europeia de doenças sexualmente transmissíveis em 2009.”





Gonorreia superresistente a antibióticos: o que dizem os especialistas sobre o tratamento

Além do grande número de casos, é Resistência para Antibióticos O que levanta preocupação.









Entre 4.396 amostras coletadas em 2022 de pacientes em 23 países, foram detectados dois isolados de N. gonorrhoeae resistentes a N. gonorrhoeae. CeftriaxonaO antibiótico recomendado para tratamento Da gonorréia.

Essas cepas também apresentam resistência a múltiplas drogas (Xdr e Mdr), reduzindo as opções de tratamento. De 2021 a 2022 resistência“Azitromicina.” A percentagem passou de 14,2% para 25,6%, um número preocupante tendo em conta que este antibiótico é frequentemente utilizado em associação com a ceftriaxona.





No mesmo período de resistência Ciprofloxacina Aumentou de 62,8% para 65,9%. Além disso, mesmo que a resistência à cefixima seja baixa (0,3%), a vigilância é necessária, uma vez que as cepas são resistentes a ela. Cefixima E Ceftriaxona Espalhe internacionalmente.









O que é gonorreia ou sangramento e seus sintomas?

lá Gonorréia É uma infecção sexualmente transmissível causada por bactérias Neisseria Gonorréia.

Pode afetar a uretra e o fluido vaginal, que é transmitido através… relações Sexual Ferramentas sexuais desprotegidas ou não esterilizadas. Não é transmitido através de contato não sexual, como beijos ou abraços, ou através do compartilhamento de objetos como toalhas ou roupas.





o sintomas Eles incluem corrimento vaginal ou peniano verde ou amarelo, ardor ao urinar e sangramento entre as menstruações. O tratamento deve ser oportuno para evitar a propagação da doença e complicações.