A ciência nos diz por que

Não há necessidade de nos enganarmos – a tentação existe e é natural que exista. Imagine: você e seu amor estão voando para as estrelas e listras para realizar esse sonho Viagem De uma costa a outra. Próxima parada: Aeroporto JFK na Big Apple. Por que não brindar a aventura com uma xícara de vintage, Ou qualquer outro país Álcool?

Muito provavelmente, dado o seu entusiasmo pela viagem, você não vai querer ouvir a opinião de ninguém Um mundo que mata a alegria; Mas é justo notar que amigos do Instituto de Medicina Aeroespacial de Colônia têm alguns conselhos que vale a pena considerar. Então temos certeza de que você terá bastante tempo no JFK Brinde Corretamente, certo?

Por que é ruim beber álcool no avião?

De acordo com um estudo recente publicado na revista científica o peito Beba vinho, cerveja ou, em qualquer caso, uma bebida que contenha álcool“Álcool.” Em ambientes de baixa pressão, reduz simultaneamente os níveis Oxigênio E mais do que Frequência cardíaca Mesmo, ou especialmente, quando você se deita para fazer algo um cochilo. O que, para repetir a linha de honestidade que apresentamos no início do artigo, é inevitavelmente o próximo passo depois da referida taça de vinho: quem consegue ficar acordado depois de torcer e voar que dura de seis a vinte horas?

E as más notícias, por assim dizer, não param por aí – Beba primeiro De voo, mesmo que seja o equivalente a dois cerveja, Isso resulta no mesmo pico duplo simultâneo da frequência cardíaca e diminuição da saturação observados nas linhas anteriores, independentemente da idade ou condição dos sujeitos.

Esta descoberta, como você pode imaginar, é de particular importância para quem a sofre Perturbações De natureza cardíaca ou pulmonar (ou ambas, por que não): os cientistas explicaram como as condições são causadas pelo consumo de álcool durante um voo longo prazo, Porcentagem de ocorrência de um evento desagradável – “Acidente cardíaco” Secos como sempre, apaixonados pela sua ciência – e naturalmente ainda mais, escrevem os investigadores.

Como observaram nossos amigos de Colônia, 58% Desvios de vôo ou pousos de emergência são o resultado Ataques para coração; Dependendo do tipo de problema de saúde pré-existente com o qual você está lidando, dê a si mesmo uma chance uísque antes Um voo (ou durante ela, como vimos) pode fazer com que você encontre parte dessa proporção desagradável. A moral da história? Melhor trazer algo para ler para passar o tempo.