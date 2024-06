Fumar custa US$ 1,64 bilhão anualmente em hospitais – Medicina

O tratamento hospitalar de doenças relacionadas com o tabagismo onera o tesouro do Estado italiano em 1,64 mil milhões de euros. Um estudo realizado pelo Instituto Mario Negri e pela ATS Brianza e publicado na revista Diseases Caused by Tobacco calcula o impacto económico dos cigarros em Itália apenas nas hospitalizações.

Os dados utilizados no estudo foram fornecidos pelo Ministério da Saúde. Em particular, todos os modelos de alta hospitalar relativos a 2018 são para pacientes com mais de 30 anos de idade, que foram internados devido a uma das 12 doenças selecionadas pela sua associação ao tabagismo, incluindo: doença pulmonar, acidente vascular cerebral e doença isquémica cardíaca.

“Os resultados do nosso estudo indicam – explica Irene Poscenti, investigadora do Instituto Mario Negri – que o tabagismo tem um impacto significativo na economia italiana, sendo responsável por pelo menos 6% de todas as hospitalizações nacionais. Estamos a falar de pelo menos 1,64. mil milhões de euros.” Para hospitalizações resultantes apenas do consumo de tabaco.”

Entre os principais custos de saúde atribuíveis ao tabagismo, constatou-se que a hospitalização por doença cardíaca isquémica gerou um custo de 556 milhões de euros, seguida do acidente vascular cerebral com 290 milhões de euros e do cancro do pulmão com 229 milhões de euros.

