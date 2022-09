Queridas contas, a academia onde no inverno você pode praticar esportes a 15 graus para ficar aberta

Entre aqueles que monitoram as sanções contra a Rússia e aqueles, como o líder da Lega Matteo Salvini e também um líder União Popular Luigi De Magistris, passando por forças como A Soberania e Popularidade da Itália E a ItalexitPedem revisão, uma coisa é certa: o ônus do custo das contas de energia, que subiram tremendamente, recai sobre empresas e cidadãos.

E se em algumas situações a situação no período de verão, devido ao consumo limitado de gás, ainda for administrável, no inverno, se a situação permanecer inalterada, será muito complicado. Ao grito de alarme que os restaurateurs fizeram soar várias vezes junta-se agora, entre outras coisas, ao grito dos ginásios, à luz dos meses mais frios. No entanto, as academias, por assim dizer, têm uma tábua de salvação. Conforme explica o proprietário do Evolution na Via Lulli, em Nuvoli, Francesco Bellacci.

“O que vamos fazer? Simples, vamos manter a temperatura em 15 graus. Isso obviamente não é possível em restaurantes. Na academia, fazendo atividade física, podemos tolerar alegremente”, diz o lojista em termos inequívocos O desporto florentino, que conta com cerca de 2.800 sócios e dá trabalho, para as mais diversas personalidades, desde o recepcionista ao garçom ao treinador ao personal trainer, a mais de trinta pessoas.

“No momento, nos poupamos de aumentos nos custos de energia, porque temos um contrato anual que vence no final de setembro. Então – continua Bellacci – esperamos um aumento de mais de 380%.” A situação ruim também está na frente do gás.

“As contas de verão triplicaram, de cerca de 500 euros por mês para 1500. Os custos ainda são sustentáveis. Mas triplicaram no inverno, se passarem de 5 mil para 15 mil, não conseguiremos sustentá-los.” Então, de fato, as temperaturas dentro do prédio caem. “Obviamente – o cara está sorrindo – vamos garantir um banho de água quente.”

Claro, a esperança é que a política encontre uma solução para devolver os custos das contas de energia a custos sustentáveis, mas entre o cinismo e o realismo, devemos olhar para a realidade. Francesco conclui: “No próximo verão? Bem, vamos colocar os ventiladores no lugar do ar condicionado. Afinal, o grande consumo é para aquecimento e ar condicionado.”

Lá fora, entretanto, entre empresas que fecham as portas e cidadãos conspirando para diminuir o calor como uma solução mais pragmática, a campanha continua à luz das eleições de 25 de setembro.