doença de Alzheimer e a duração do sono profundo, existe uma relação científica

Um estudo conduzido pela Universidade de Berkeley revelou que a doença de Alzheimer e a duração do sono profundo estão ligadas.

O sono de ondas lentas não REM pode atuar como uma reserva cognitiva e reduzir o risco de perda de memória devido à demência.

A Universidade da Califórnia, em Berkeley, conduziu um estudo que revelou uma descoberta importante. O sono não REM profundo é capaz de atuar como uma depressão trabalhador reserva Aumentar a flexibilidade contra Proteína beta amilóide no cérebro. Vamos falar sobre a proteína responsável por perda de memória devido à demência e à doença de Alzheimer.

Portanto, a pesquisa se soma a estudos anteriores que foram vinculados A perturbação do sono leva ao acúmulo mais rápido da proteína beta-amilóide. Mais especificamente, concluiu-se agora que A mais sono não-REM tem um efeito proteção de memória Reduzindo o risco de deterioração com o aparecimento da doença de Alzheimer.

Isso significa – de acordo com especialistas – que a descoberta pode mitigar algumas das consequências devastadoras da demência.

Alzheimer e sono profundo, estudo

Os pesquisadores estudaram 62 idosos saudáveis sem diagnóstico de demência. Eles os fizeram dormir no laboratório para que pudessem monitorar suas ondas de sono usando um EEG. Com o PET, por outro lado, eles se mediram A quantidade de depósitos de beta amilóide dentro do cérebro dos participantes da pesquisa. Metade tinha quantidades maiores, enquanto a outra metade não. Ao despertar, então, os anciãos foram chamados para realizar de exercícios de memória (Correspondência de substantivos com rostos).

Resultados

Pessoas com níveis mais altos de proteína beta-amilóide, mas com maior duração do sono durante o sono não REM Eles obtiveram pontuações mais altas no exercício de memória do que aqueles com níveis mais altos de proteína, mas períodos de sono profundo mais curtos.

No entanto, começando com níveis mais baixos de beta-amilóide, o sono não teve efeito significativo. Portanto, os benefícios noturnos associados à reserva cognitiva foram associados aos níveis de proteína e Não por idade, atividade física ou nível educacional.

Não apenas amnésia, o que a doença de Alzheimer implica

Lembre-se que o Alzheimer apresenta Outros sintomas Atrás de um vazamento de memória como

mudanças na capacidade de desenvolver e seguir um cronograma,

Dificuldade em trabalhar com números E

E dificuldade em cumprir obrigações familiares ou de trabalho,

confusão com tempos ou lugares,

Dificuldade em compreender imagens visuais e relações espaciais,

problemas com palavras ao falar e escrever,

incapacidade de encontrar coisas ou incapacidade de refazer os próprios passos,

julgamento pobre,

renúncia às emoções,

Mudanças de humor e personalidade.

