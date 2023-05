AUSL Modena – Talento Enfermeiro: Arte e Ciência em Evolução

O slogan escolhido pela Federação Nacional das Ordens das Profissões de Enfermagem (FNOPI) para a edição de 2023 do Dia Internacional do Enfermeiro é: “O talento dos enfermeiros – a evolução da arte e da ciência” . Ordem das Profissões de Enfermagem (OPI) de Modena, que sempre promoveu O valor cultural e científico da profissão Promove várias iniciativas que têm um denominador comum “Cultura como Terapia” : A profissão de enfermagem narrada através da arte ; O talento da enfermeira em várias formas de expressão artística. Financiamento de duas bolsas de doutorado em Enfermagem na Universidade UNIMORE – Campus Modena .

Visita reservada para enfermeiras registradas na OPI em Modena. Entrada gratuita oferecida pela OPI de Modena. Uma viagem interativa entre as obras de arte de Ajmal Al-Funoun entre as artes plásticas: relacionamento carinhoso. A profissão de enfermagem sempre esteve em constante equilíbrio entre arte e ciência. Para colocar a competência técnico-científica em expressão e mensuração corretas e poder oferecer assistência a quem dela necessita, ela deve ser apoiada na capacidade de compreender sentimentos e mensagens implícitas, assim como diante de uma obra de arte. Para estes aspectos de contato com colagens, a OPI organizou um passeio interativo dentro da Galleria Estense em Modena. Sugestões e encontros com algumas das obras encontradas na Galleria Estense fornecerão os estímulos necessários para expressar e contar as experiências da profissão de enfermagem. A experiência será dirigida de um ponto de vista relacional e artístico.

Raramente é o acesso dos enfermeiros a um doutorado em pesquisa em uma universidade italiana de pós-graduação em enfermagem. O número limitado de enfermeiros que têm a oportunidade de aprender e experimentar a metodologia de pesquisa retarda o processo de inovação voltado para a melhoria da qualidade do cuidado e da assistência e não permite que os enfermeiros consigam empregos de pesquisa em setores designados para isso em empresas de saúde e universidades. Até o momento, a relação professor/aluno é de 1:1.350. Conclui-se que apenas um pequeno número de estudantes de enfermagem, representando 45% de todos os alunos matriculados em faculdades/escolas médicas, tem a oportunidade de receber ensinamentos SSD MED45 de educadores de enfermagem incluídos no quadro de professores universitários com implicações para o ensino da disciplina e, por extensão, pelos métodos de cuidado e pela ajuda que foi aprendida durante os estudos.

Sala S2- Cinema Raffaello– Via Formigina, 380 – Modena

> Sexta-feira, 12 de maio 2023 às 8h30

Organizado pela UNIMORE – Departamento de Biomedicina, Ciências Metabólicas e Neurociências



O interesse da enfermagem pelo cidadão inicia-se nos primeiros anos de formação, momento em que os contextos educativos servem não só para garantir a máxima expressão do indivíduo, mas também para desenvolver competências essenciais, úteis para gerar um profissional o mais completo possível e capaz de responder eficazmente às necessidades da pessoa com quem trabalha.



O programa OPI de Modena deseja Mencionado Curso de Licenciatura em Enfermagem de Modena: Excelência Italiana. O curso, acreditado em 2015, recebeu algumas das melhores avaliações do Panorama Nacional pela Agência Nacional de Avaliação e Sistema de Pesquisa Universitária; Além disso, há vários anos ocupa o primeiro lugar nos Rankings de Avaliação Docente do Censis, juntamente com os cursos de graduação em Profissões da Saúde da UNIMORE, e em uma pesquisa com os egressos da Alma Luria disseram estar 100% satisfeitos com o caminho percorrido.

No Dia Internacional da Enfermagem, o Curso de Enfermagem de Modena organiza um A conferência pretende dar a conhecer os métodos de ensino inovadores introduzidos no curso de seus alunos, para compartilhar e discutir com a comunidade profissional para fins de máxima cooperação, integração e comunicação de intenções.