Como a ciência traiu Jonathan Daval

Aquele que todos pensávamos ser um viúvo de luto acabará se revelando um assassino frio e manipulador aos olhos do público. Descubra como a ciência permitiu aos pesquisadores desafiar Jonathan Daval, Ele foi condenado a 25 anos de prisão Para matar sua esposa, Alexia foi encontrada carbonizada na floresta.

o 28 de outubro de 2017Um pedido de testemunha foi emitido depois que Alexia Daval desapareceu enquanto corria em uma sauna quente. Dois dias depois, seu corpo carbonizado foi encontrado escondido sob galhos, na floresta de Velet-Esmoulin perto de Gray, vários quilômetros ao longo da rota que ele normalmente viaja.

Os investigadores vêm coletando evidências há semanas, mas nenhum suspeito foi preso. ela só tem 29 de janeiro de 2018 O marido deste corredor, Jonathan Daval, está sob custódia.

Quais são as pistas que levaram a Jonathan?

No dia seguinte ao desaparecimento de Alexia Daval, seu marido apresentou Arranhões nos antebraços. além disso cartão perdido No armário do casal foi encontrado enrolado no corpo de Alexia.

O item que Jonathan acabará esmagando será um Farol GPS montado em seu caminhão. Graças a ela, os investigadores descobrirão que o carro foi transportado na noite do crime, da casa de Daval até o local onde o corpo foi encontrado. O chefe da Unidade de Experimento de Redes de Comunicação do Instituto de Pesquisa Criminal da Gendarmaria Nacional foi capaz de traçar o caminho do mundo da informática com tecnologia naquela noite Monitora a descoberta de rede de antenas de retransmissão.

“O carro não se move sozinho, este sinalizador GPS funciona por ondas de rádio portáteis, o que significa que está constantemente conectado ao melhor relé. Você nos contou sobre as antenas pelas quais passouGraças ao software personalizado, ele foi capaz de rastrear o caminho potencial de Jonathan Daval para determinar quais antenas de retransmissão foram ativadas em sua pista. Foi confirmado que o farol foi ligado a alguns relés. Corresponde a estar láO funcionário disse.

Jonathan Daval foi pego pelas provas e acabou confessando no dia seguinte à sua prisão.

Laboratórios criminais: quando a ciência tende a se tornar real em 17 de julho de 2021 Laboratórios forenses: quando a ciência tende a investigar Descubra a oferta

A equipe editorial aconselha você