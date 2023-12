Dormir tranquilo, é melhor com ou sem pijama? Aqui está a resposta que você estava esperando há muito tempo

Muitas pessoas costumam se perguntar se é melhor dormir de pijama ou nu. Uma dúvida que surge frequentemente Isso desperta discussões reais Com fãs desta ou daquela tendência que vêm a campo com explicações. No entanto, segundo a ciência, a resposta parece ser a mesma e muito provável É diferente do que você imagina.

Dormir com conforto é o mais importante para que você possa contar com um sono adequadamente reparador. Porém, outros fatores devem ser somados a esse aspecto, como a temperatura corporal debaixo das cobertas e no quarto onde você dorme e descansa. Parâmetros que podem mudar de pessoa para pessoa O que leva a resultados diferentes.

É melhor dormir nu ou vestido? O que a ciência diz

Neste sentido, também foram realizados muitos estudos, um dos quais foi publicado no Journal of Physiological Anthropology, onde se concluiu que Dr.Dormir sem pijama pode ser benéfico para acelerar o processo de resfriamento do corpo Para manter uma temperatura mais constante e assim poder melhorar a qualidade do sono. Por outro lado, pijamas pesados, apertados ou irritantes para a pele podem causar despertares frequentes que podem arruinar o sono.

Então o sono apareceu Sem pijama seria melhor porque ajuda a reduzir os níveis de stress, melhora a saúde íntima (principalmente para quem está habituado a usar roupas justas) e melhora a qualidade da pele. Obviamente, para dormir nu, é necessário usar pelo menos um cobertor extra e trocar de roupa íntima com frequência. Além disso, situações específicas devem ser levadas em consideração quando pode estar muito frio apesar do cobertor extra ou você prefere ter algo quente na pele (especialmente se você se levanta frequentemente à noite para ir ao banheiro). Neste caso, recomenda-se usar pijamas leves e não apertados O que não fica muito quente durante a noite.

Aspectos indispensáveis ​​para dormir bem e desfrutar de um despertar agradável e poder preparar-se para um bom dia. Concluindo, a ciência diz que é melhor dormir sem roupa e com um cobertor extra. Se realmente não puder, é muito importante escolher roupas íntimas e pijamas leves, de tecidos macios e que não irritem a pele. E todos os cuidados Escolha o local perfeito E sem suor durante a noite. Um aspecto que levará a um descanso difícil e a um despertar menos agradável.