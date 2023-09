Distúrbios do sono, não consigo dormir bem? Causas e tratamentos

Se você tem dificuldade para dormir bem, pode ter um distúrbio do sono. Aqui estão quais podem ser as causas e quais são os tratamentos.

Um descanso noturno de qualidade é essencial para lidar com o cotidiano agitado. Um bom sono é uma necessidade humana básica, como comer, beber e respirar. Portanto, a incapacidade de descansar e dormir adequadamente pode trazer consequências muito graves para a nossa saúde.

Todos deveriam dormir de seis a oito horas por noite, e acordar constantemente pode causar graves problemas físicos e mentais. No entanto, há muitas pessoas que não conseguem descansar adequadamente à noite e dormir bem e ininterruptamente. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, aproximadamente 18% dos adultos não conseguem dormir bem e sofrem de irritabilidade, dificuldade de concentração e aprendizagem, perda de memória, tremores, palidez e queda acentuada no interesse pelas atividades diárias. Em casos mais graves, a privação prolongada de sono pode causar problemas mais graves, como hipertensão, diabetes, obesidade, acidente vascular cerebral e ataques cardíacos. Além disso, aumenta o risco de desenvolver doenças psicológicas como ansiedade, depressão e estresse, bem como envelhecimento prematuro do sistema nervoso.

Em suma, o melhor é aprender a reconhecer as possíveis causas dos distúrbios do sono, para controlá-los e superá-los.

Distúrbios do sono: causas e tratamento

Os distúrbios do sono podem ter origens diferentes. Os principais fatores que afetam negativamente a qualidade do sono são:

• Medos;

• pressão;

• ansiedade;

• Pensamentos repetitivos.

• Alimentação ruim;

• Distúrbios físicos.

• Ingestão excessiva de substâncias estimulantes à noite, como a cafeína.

Porém, é possível controlar a falta de sono tentando desenvolver bons hábitos. Em particular, pode ser uma boa ideia ir para a cama cedo e sempre no mesmo horário, evitar café e bebidas alcoólicas à noite, eliminar distrações como TV, computador ou telefone e tentar ser menos sedentário. A estas medidas pode ser útil acrescentar o uso de técnicas de relaxamento, como a meditação para promover o sono.

Se seguir estas instruções não for suficiente para dormir bem, talvez seja hora de entrar em contato com um especialista. A ajuda de um especialista pode ser crucial, especialmente se o distúrbio afetar significativamente a qualidade de vida.