Noite dos Investigadores, hoje festival “Ciência ao alcance de todos” – Chieti

Cheeti. Um encontro entre culturas, jovens, professores e investigadores que se comparam num só horizonte: o progresso da ciência. Está tudo pronto para a grande noite na Universidade Annunzio. Depois do show de ontem à noite no Stella Maris de Montesilvano com o concerto “Canzoni per sempre” dos artistas Gio di Tono, Vittorio Matteucci E Graziano GalatoniA Noite Europeia dos Investigadores dinamiza hoje o campus da Via Pescara.

“Um Mundo, Uma Saúde, Mil Culturas” ou “Um Mundo, Uma Saúde, Mil Culturas” é o título do evento em que mais de 200 consultas contarão com a presença de investigadores, alunos e estudantes de todas as idades. Pela primeira vez, o grupo de trabalho foi coordenado e gerido por uma mulher: Professora Elisabetta DiMauro.

O evento começa hoje, às 16h00, com uma cerimónia de abertura na qual participam toda a comunidade académica de D’Annunzio e o Reitor. Libório Stubia E o diretor geral da universidade Giovanni Coccolo. Começa então a rica programação organizada pelos quatorze departamentos da universidade, que será realizada em salas de aula, em laboratórios de centros de pesquisa e em escolas. A partir das 18h00, no palco central, terá lugar o último evento do dia: será seguido pelo espetáculo “Nostos” Irida JorgeUma intervenção do conhecido físico das redes sociais Vincenzo Schettini Ela apresentará no palco a música “The Physics We Love”, cantada por uma soprano Chiara Tarquini E a atuação do coral “UdA InCanto”, comandado pelo maestro Christian Starneri. A noite termina com DJ set “Ritmos e Descobertas”. Para esta ocasião, a Universidade oferece um serviço de transporte gratuito com saídas da Piazza Santana, Largo Cavalerezza, Palatricale, Viale Pindaro em Pescara e do Fórum da Câmara de Comércio. “Estou muito feliz por ter alcançado um estágio histórico especial para muitas universidades europeias, incluindo a nossa”, diz DiMauro. Trabalhamos para que esta edição chame a atenção para os grandes temas e tarefas que a pesquisa apresenta todos os dias como meta. . “A Research Night é um encontro partilhado com todos, não apenas com os profissionais, e tem como principal objetivo divulgar a ciência e informar o que está na agenda para o nosso futuro.” A Noite dos Acadêmicos deste ano foi um desafio ambicioso, dados os tempos acelerados que o reitor da universidade teve para organizá-la após sua nomeação nos primeiros dias de junho. “Estou muito entusiasmado”, admite Stubia. “Tivemos que fazer tudo com pressa porque começámos mais tarde, mas todos estavam empenhados. Houve muita energia e os professores propuseram uma série de eventos muito atrativos que combinam cultura e entretenimento. Os agendamentos estarão disponíveis para todos.” “Mesmo para os mais pequenos, pensamos em jogos que expliquem temas mais complexos de forma simples. O campus estará cheio de oportunidades e pessoas. Convidamos todos a participar.”

