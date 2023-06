Cuidado com as dietas veganas: os alimentos são altamente processados ​​e podem causar sérios problemas de saúde

Alerta de saúde sobre dietas veganas: elas são muito menos saudáveis ​​do que você imagina e há uma grande diferença entre os diferentes tipos de alimentos.

Com o advento do verão, a dieta tornou-se um tema muito quente. Existem dietas que prometem milagres e existem dietas absolutamente saudáveis. geralmente Há uma ideia de que as dietas vegetarianas são saudáveis ​​e equilibradas É uma boa opção para quem quer se manter em forma e acima de tudo gozar de boa saúde. Neste artigo, revelaremos que as tâmaras vegetarianas podem esconder armadilhas que é muito útil saber.

Ele pode dar preferência a uma dieta deste tipo A certeza ilusória de fazer dieta certamente saudável Mas nem todos os alimentos vegetais são assim. Leguminosas, frutas e legumes coexistem frequentemente nestas dietas, com toda uma série de alimentos que, embora de origem vegetal, eram na verdade Ele foi muito manipulado. Veja o caso de sucos de frutas comerciais, bebidas açucaradas, doces e biscoitos. na Conferência Nacional SINU, Sociedade Italiana de Nutrição Humana Dois estudos bastante interessantes são apresentados.

Vegetal não significa saudável

Um é sobre envelhecimento biológico e o outro foca na saúde cardiovascular de mulheres com câncer de mama. italianos hoje Eles estão muito ansiosos para se alimentar Porque agora sabemos muito bem que “somos o que comemos” e que se comermos mal o nosso corpo vai sofrer. De fato, muitos italianos hoje escolhem com cuidado o que comem e adotam um estilo de vida vegetariano ou semi-vegetariana.

As estatísticas mostram que Italianos que comem cada vez menos carne No entanto, eles comem Uma ou duas vezes por semana Ao máximo. Uma maior consciência nutricional e a adoção generalizada de estilos de vida saudáveis, como vegetarianos, veganos ou flexitarianos, têm gerado grande interesse da comunidade científica.

Basicamente, os cientistas se perguntavam se essas dietas eram realmente boas para você. Qualquer pessoa que escolhe ser vegetariana o faz Não faça os animais sofrerem Mas também é correto entender se os efeitos sobre a saúde são positivos ou não. envelhecimento biológico Agora é considerado um indicador confiável de risco de saúde e mortalidade.

estudo muito interessante

Para entender se as dietas veganas são corretas, dois estudos foram conduzidos. A primeira é estudar Molly Sunny, que foi conduzido pelo Departamento de Epidemiologia e Prevenção da IRCCS Neuromed em Pozzilli (Isernia). Este estudo analisou cerca de 4.000 pessoas. Para essas 4.000 pessoas, era só isso Construindo um modelo de dieta amplamente vegetariana Forneça pontuações positivas para alimentos de origem vegetal e pontuações negativas para os de origem animal.

Ao mesmo tempo, modelos de alimentos também foram gerados usando Alimentos vegetais saudáveis ​​e alimentos vegetais não saudáveis. Finalmente, um algoritmo complexo analisou os resultados deste estudo, mas acima de tudo foi entender se esses diferentes estilos de vida veganos eram positivos ou não. A idade biológica dos indivíduos que realizaram esse teste foi calculada por meio de 30 biomarcadores diferentes.

Os resultados deste estudo falam por si. Na verdade, esta pesquisa mostra que um padrão alimentar que depende fortemente do consumo de alimentos vegetais saudáveis ​​está realmente associado a uma desaceleração do envelhecimento. Em vez de consumir muitos vegetais não saudáveis ​​porque Altamente processado pela indústria Está até associado ao envelhecimento acelerado.

Outro estudo também revelou que o que é excessivamente processado não é saudável

Entre outras coisas, outras pesquisas também são muito importantes desse ponto de vista e foram realizadas Pelo Instituto Nacional do Câncer IRCCS “Fundação Giovanni Pascal” em Nápoles. Nos dados emergentes deste outro estudo, descobriu-se que uma dieta vegana rica em bebidas açucaradas, sucos de frutas comerciais, batatas e grãos altamente refinados estava associada a valores significativos de O desenvolvimento de doenças crônicas.

Principalmente pelo contrário Vegano, mas mais saudável Por incluir frutas e vegetais frescos, nozes, amêndoas e verduras, ou seja, alimentos não industrializados, tinha toda uma série de critérios mais associados à saúde adequada e associados a menor peso corporal e circunferência da cintura. Os resultados desses estudos são muito importantes e nos lembram que uma dieta vegana por si só não significa nada.

Na verdade, os especialistas apontam que tudo depende A quantidade de comida manipulada da indústria. Se a comida é vegetariana mas depois para a tornar vendável e com açúcar saboroso, adicionam-se e manipulam-se muito aditivos, aqui, mais do que positivo, arrisca-se a tornar-se negativo para a saúde da família.