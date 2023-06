Poluição do ar aumenta incidência e mortalidade da Covid-19

A poluição do ar contribui para a Covid-19, hospitalizações e mortes. Entre os fatores que contribuem para o que alguns chamam de síndrome, incluamos então o ar poluído e seus efeitos inflamatórios sistêmicos que obviamente predispõem à infecção e a sofrer as conseqüências da exposição à poeira e aos óxidos de nitrogênio. Estes são os primeiros resultados da iniciativa de pesquisa Epikovair conduzida pelo Instituto Superior de Saúde com os melhores epidemiologistas ambientais italianos coordenados por Ivano Iavaraone, em colaboração com ISPRA, SNPA e o projeto Rias.

Em particular, os dois artigos científicos que concluíram este esforço de dois anos foram coordenados por Andrea Ranzi (Arpa Emilia Romagna) para descobertas sobre incidência e por Massimo Stafoggia (Dep Lazio) para hospitalização e mortalidade (aqui O artigo ocorreu e aqui Artigo sobre mortalidade).

Já existe bastante literatura sobre a ligação entre poluição e Covid-19, que nos estágios iniciais da pandemia também gerou polêmica em relação a hipóteses que consideravam os poluentes do ar como potenciais vetores de vírus. Em vez disso, esses resultados se concentram na estimativa de efeito mais razoável reforço de exposição a poluentes e nos deixou com uma caracterização muito robusta e confiável do ponto de vista estatístico, tendo podido recorrer ao rico banco de dados epidemiológico gerado pela Estação Espacial Internacional e aos principais dados ambientais, demográficos, socioeconômicos e de saúde de outras agências e, em termos de mobilidade individual, para Enel X. Esses dados permitiram gerar um mapa das concentrações de PM10, PM 2,5 e NO2 em uma escala de 1 km x 1 km e uma exposição relativa média ponderada pela população.

A descoberta mais sugestiva é que nos 16 meses que abrangem as três primeiras ondas pandêmicas (fevereiro de 2020 a junho de 2021), a exposição anterior à poluição do ar que exceda os limites de precaução estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde em 2021 será responsável por cerca de 10.000 mortes. 124.346 naquele período, 8% do total, e uma parcela de casos de infecção muito maior do que o total de 4 milhões de casos no período citado.

Mais especificamente, o estudo sobre a incidência de casos de Covid-19 estimou um efeito igual a 3% para um aumento de 10 μg/m3 de PM 2,5 e PM10, e igual a 9% para um aumento de 10 μg/m3 de NO2. Análises adicionais destacaram um efeito maior em relação à idade e um papel mais claro do NOx, confirmando outros achados que levaram a OMS a dar atenção especial a esse poluente. Os resultados primários, que indicaram efeitos muito superiores a estes, foram reduzidos após o controle de um conjunto muito grande de potenciais variáveis ​​de confusão relacionadas à mobilidade, características demográficas e regionais dos 7.903 municípios italianos, perfil econômico e social, assistência médica e localidade. Mobilidade.

A análise das mortes por Covid-19 em relação aos níveis de exposição crônica à poluição revelou efeitos mais significativos na primeira onda do que nas outras duas ondas, em 7%, 3% e 6%, respectivamente, para cada aumento de 10 μg no PM2. 5, PM10 e NO2. Os efeitos nas internações são semelhantes, que – quanto aos óbitos – vê uma relação quase linear com o aumento da exposição à poluição do ar.

O Epicovir está, portanto, dando um sinal de preocupação com a qualidade do ar também em termos de riscos infecciosos, que se somam às já pesadas contas de poeira e dióxido de nitrogênio, responsáveis ​​por cerca de 50.000 mortes na Itália e 400.000 na Europa. Na apresentação dos resultados realizada em 20 de junho no Istituto Superiore di Sanità, o presidente Silvio Brusaferro destacou a importância deste estudo, pensando também na necessidade de abordagens cada vez mais integradas no estudo da epidemiologia. A presidente da Associação Italiana de Epidemiologistas, Carla Ancona, concluiu observando a congruência dessas descobertas com a revisão em andamento da Diretriz Europeia de Qualidade do Ar, que viu as regiões mais poluídas da Itália resistirem aos novos limites propostos pela Comissão Européia. União, porque é difícil de conseguir nas áreas mais importantes (falamos sobre isso aqui).

Certamente, isso nos faz acreditar que, em um estado de bloqueio total, com motores desligados e escritórios vazios, a qualidade do ar, especialmente no Vale do Pó, manteve os níveis de partículas secundárias quase inalterados devido à contaminação de fazendas de gado por amônia, conforme observado alguns dias atrás por Outra conferência sobre agricultura e poluição. Precisamos trabalhar em várias frentes simultaneamente para reduzir o ônus do ar ruim para a saúde.