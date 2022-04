Borean: Um acordo entre a ciência de Generali e Trieste Foi onde nasceram os novos especialistas em big data

exercício

Bercarlo Viomann

Palazzo Berlam, sede da Academy of Generali, o centro de excelência para a nova economia do big data, a quantidade de informação produzida pelo mundo digital que guiará cada vez mais a indústria de serviços com infinitas aplicações. Um projeto solicitado e coordenado pelo CFO do general Cristiano Borian, presidente da Mib Trieste, que entre outras coisas se orgulha de ter um doutorado em física de partículas pela Stanford University: “Esta área tem uma base científica muito importante. Pela primeira vez com a Generali estamos a criar um centro de formação avançada em Trieste com as principais instituições científicas ».

primeiro plano de treinamento de . Instituto de Ciência de Dados e Inteligência Artificial Criado pelo Generali e pelos órgãos de pesquisa do Friuli Venezia Giulia no ano passado. Essa iniciativa nasceu na Generali Academy e vai treinar centenas de novos profissionais em big data e inteligência artificial em sinergia com o mundo industrial para identificar oportunidades de negócios desde startups até grandes grupos junto com a ciência.

Quem é um especialista em Big Data? “Esse novo perfil profissional do analista é fundamental para a economia do conhecimento. Ele lida com o estudo de algoritmos preditivos altamente evolutivos no mundo dos seguros: basta pensar em reconhecimento de imagem, prevenção de desastres, as implicações para a direção autônoma e as inúmeras aplicações em bem-estar e saúde”, responde Burrian.

O Business Translator desenvolve atividades de pesquisa em nível nacional e transfere conhecimento graças à sinergia científica e ao empreendedorismo do primeiro nível do sistema Trieste: a Escola Internacional de Estudos Avançados (Sissa), as Universidades de Udine e Trieste, o Centro Teórico. Física (ICTP) e Mib Trieste School of Management, Centro Internacional de Treinamento de Alta Direção.

A colaboração entre a Academia do Grupo Generali – Yale of Generali – e o Centro de Soluções de Análise do Grupo, irá formar várias centenas de gestores a nível internacional: “O lançamento desta nova oferta formativa é um exemplo da sinergia entre as alavancas públicas e privadas da franquia territorial, com benefícios mútuos. Estamos muito felizes por fazer parte desta realidade, que responde aos novos desafios do mundo contemporâneo e nos permite compreender e avaliar, entre outras coisas, os riscos emergentes, internalizar as inter-relações entre eles e facilitar o conhecimento de futuros cenários”, disse o presidente. pelo General, Gabriel Galtteri di Ginola. Monica Bossa, Head de Recursos Humanos e Organização do Grupo Trieste, explica que a iniciativa Business Translator conta com mais de mil pessoas envolvidas.

Para a diretora da Sissa, Andrea Romanino, esse tipo de treinamento pode “estimular a interação com as empresas e assim exemplificar impacto no território da pesquisa primária em ciência de dados”. De fato, a Sissa, com seu departamento de ciência de dados, está na vanguarda desse tipo de estudo. Conforme observado pelo presidente da Universidade de Trieste, Roberto de Linarda, “A ciência de dados reúne a excelência do sistema Trieste no setor de uma perspectiva abrangente para criar sinergias científicas e empreendedorismo”. –

