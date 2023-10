Já sabemos a resposta (positiva) aos ansiolíticos, mas os antidepressivos causam dependência?

O uso prolongado de antidepressivos promove dependência? A resposta não é muito clara.

A prescrição cada vez mais frequente de antidepressivos levanta a questão de saber se são drogas viciantes. Também não é prescrito apenas para transtornos depressivos.

Na verdade, os antidepressivos também são administrados a pacientes que… Ela sofre de dores crônicasOu transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), transtorno do pânico, fobia grave ou estresse pós-traumático.

Os antidepressivos são eficazes, mas não devem ser usados ​​como única estratégia para superar um transtorno de humor. Os especialistas ainda estão convencidos de que Psicoterapia É a melhor estratégia contra a depressão e assim evitar recaídas ou Uso prolongado desses medicamentos ao longo do tempo.

Antidepressivos: eles são viciantes?

Cada pessoa traz consigo uma história e características sociais e genéticas que a fazem reagir de uma forma ou de outra aos tratamentos antidepressivos. Portanto: o que é adequado para um tema pode não ser adequado para outro tema. Isto também se aplica no caso Do abuso de drogas. A verdade é que a controvérsia em torno do vício em antidepressivos geralmente acabou Acompanhado por mais de uma lenda.

Existem atualmente cinco classes de antidepressivos no mercado que são úteis para diferentes condições.

De acordo com alguns pesquisadores que conduziram um estudo sobre antidepressivos, um efeito colateral do uso desses medicamentos tende a ser esquecido. Estamos falando sobre Dependência física e aparecimento de sintomas de abstinência quando o tratamento é interrompido.

Assim que a depressão ou ansiedade do paciente for resolvida, o médico deve orientá-lo a interromper o tratamento, ao mesmo tempo que fornece tratamentos não medicamentosos para ajudar a manter a saúde mental., Os cientistas explicaram. O paciente deve seguir um Programa gradual, mas em nenhum caso interrompa o tratamento repentinamente.

Os pesquisadores do estudo analisaram 60 anos de dados sobre o tema e o que acreditam serem antidepressivos de primeira geração. Causaria sintomas mais graves, como agressão, catatonia (sistema motor e transtorno de humor) e transtornos cognitivos.

Além disso, os investigadores estão preocupados com o facto de os pacientes e os médicos não prestarem atenção suficiente às consequências a longo prazo do consumo de antidepressivos. Principalmente porque pode ser prescrito para outras condições, como transtorno obsessivo-compulsivo ou síndromes de dor crônica.

Em suma, para responder à questão colocada no início: Não Antidepressivos são viciantes longo prazo. Por esta razão, devem ser utilizados como tratamento medicamentoso apenas em casos verdadeiramente necessários. Mas é claro que os pacientes e os médicos tendem a subestimar os seus efeitos.