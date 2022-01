Mary Kay continua seu compromisso com a ciência da pele

Empresa Mary Kay, Uma das empresas mais inovadoras do mundo no setor de cuidados com a pele, participou de duas famosas conferências europeias no final de 2021. Durante o século XIX° Mary Kay, a Conferência Mundial de Medicina Estética e Medicina Antienvelhecimento, apresentou uma declaração científica sobre o uso e tolerabilidade de uma fórmula de retinol altamente concentrada para a pele do povo asiático. Mary Kay Inc. Também com a Sociedade Europeia de Pesquisa em Dermatologia (ESDR) para cuidar de Simpósio Futuros Pioneiros em Dermatologia realizada por ocasião do quinquagésimouma Conferência Anual ESDR. Nesta conferência, Mary Kay Inc. Os resultados de um estudo clínico recente demonstraram a capacidade de uma formulação cosmética para aliviar os sintomas associados à alergia cutânea.

o 19° Congresso Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento Realizado em Monte Carlo de 16 a 18 de setembro de 2021 sob o patrocínio de Sua Alteza o Príncipe Albert II de Mônaco. O convite para participar na conferência estendeu-se a várias profissões, incluindo dermatologistas, cirurgiões plásticos, médicos especializados em tratamentos anti-envelhecimento, bem como clínicos gerais e especialistas em medicina estética. A conferência contou com a presença de mais de 8.300 participantes de 130 países, tanto pessoalmente quanto pessoalmente. A plataforma digital possibilitou uma experiência virtual imersiva, complementando a feira física e permitindo que os participantes participem do evento digital e participem de seminários independentemente da distância ou restrições de viagem.

Os cientistas da Mary Kay disseram que estão orgulhosos de poder apresentar suas pesquisas mais recentes sobre o uso e a tolerância do retinol nesta conferência. A aplicação do protocolo de reaplicação ocular gradual em indivíduos asiáticos mostrou melhora na aparência geral da pele, bem como redução da hiperpigmentação pós-inflamatória, problema comum relacionado ao uso de retinol principalmente em peles coloridas.

“Embora o retinol seja um ingrediente de referência com muitos benefícios comprovados para o cuidado da pele, a tolerabilidade e os efeitos do uso de produtos com retinol variam de pessoa para pessoa. Os resultados deste estudo oferecem soluções potenciais para pessoas preocupadas com os efeitos potenciais da irritação ou hiperpigmentação. Estou muito prazer em apresentar esta pesquisa à comunidade científica sobre O mundo comemora o décimo nono dia° Dra. Lucy Gildia, Diretora Científica da Mary Kay Inc.

“O AMWC 2021 apresenta um programa médico multifacetado antienvelhecimento e cosmético destinado a promover educação continuada de alto nível, e estamos muito satisfeitos por ter Mary Kay entre os participantes deste ano. Esperamos poder ajudar a inspirar a troca de novas ideias e o compartilhamento global de “conhecimento técnico” no campo”, disse Catherine Dekwyberg, fundadora e presidente da EuroMediCom. “Sou grata à nossa equipe, nossos parceiros globais, participantes , e à comunidade científica em geral por suas contribuições e pela oportunidade de oferecer nossos serviços a eles e responder às suas necessidades no campo da medicina estética e antienvelhecimento.”

Após o sucesso do AMWC 2021, a EuroMediCom sediará o AMWC 2022 de 31 de março a 2 de abril de 2022, ainda de forma híbrida para permitir que delegados de todo o mundo participem dos 20uma Edição da Conferência Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento. Os assinantes poderão escolher se querem assistir pessoalmente ou acompanhar as sessões transmitidas ao vivo de todos os cantos do mundo.

Conferência da Sociedade Europeia de Pesquisa em Dermatologia (ESDR) Acontece na Europa todo mês de setembro. Em 2021, devido às restrições impostas pelo COVID-19, a conferência anual foi realizada inteiramente de forma virtual de 22 a 25 de setembro. A ESDR apoia a dermatologia experimental com o objetivo de melhorar a saúde dos pacientes que sofrem de várias doenças infecciosas, dermatológicas e imunológicas. Além de apresentar a pesquisa, Mary Kay também atuou como patrocinadora do simpósio Futuros líderes em dermatologia que iniciou a conferência.

Geetha Calhasty, Diretora Científica Associada da Mary Kay Corporation, apresentou os resultados de um estudo clínico recente que avaliou os efeitos de uma nova formulação contendo uma mistura de lipídios em proporções idênticas ao antagonista natural do receptor de dor da pele (TRPV-1) e anti- nociceptivo (TRPV-1). Um extrato vegetal capaz de reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias.

“Na Mary Kay, estamos comprometidos em entender a biologia da pele e projetar novos produtos que atendam às necessidades da pele. Uma área de interesse constante é a relação entre a sensibilidade da pele e a função de barreira da pele”, disse Calhasty. Cada uma dessas substâncias segue um caminho biológico específico que contribui para a geração de vermelhidão da pele. Os resultados mostram que esta abordagem multifacetada ajuda a fortalecer a barreira da pele danificada e aliviar o desconforto associado à pele sensível.”

Em nome do College of ESDR, gostaríamos de agradecer a Mary Kay por seu apoio e contribuição generosa às atividades de ESDR. É precisamente porque uma das atividades mais importantes da nossa empresa é promover a apresentação de novos dados de pesquisa e ideias inovadoras que estamos satisfeitos que a Mary Kay tenha decidido participar deste evento”, disse Leopold Eckhart, presidente do Comitê de Planejamento Científico.

Este simpósio especial ajuda a conectar jovens pesquisadores com cientistas renomados que trabalham no campo da dermatologia, incentivando essas colaborações, um aspecto muito próximo do coração da Mary Kay Inc.

Sobre Mary Kay

Entre as primeiras pessoas a combater a discriminação, Mary Kay Ash fundou sua própria empresa de beleza em 1963 com um objetivo: melhorar a vida das mulheres. Esse sonho se transformou em uma empresa multibilionária com uma força de trabalho de milhões de trabalhadores autônomos em quase 40 países. Como uma comunidade empreendedora, a Mary Kay está comprometida em ajudar as mulheres em seu caminho para a independência econômica por meio de educação, orientação, apoio, networking e inovação. A Mary Kay investe apaixonadamente na ciência por trás da beleza, criando produtos de alta qualidade para a pele, cosméticos pigmentados, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita que é essencial melhorar a vida hoje para um amanhã sustentável, colaborando com organizações em todo o mundo para promover a excelência em empreendedorismo, apoiar a pesquisa do câncer, promover a igualdade de gênero, proteger as vítimas de violência doméstica, embelezar nossas comunidades e incentivar as crianças a viver seus sonhos. . Saiba mais sobre marykayglobal. comEncontrar-nos no site de rede social facebookE Instagram e LinkedIn ou siga-nos Twitter.

INFORMAÇÕES SOBRE A EUROMEDICOM

Fundada em 1999 e parte da Informa Exhibitions desde 2010, a EuroMediCom está comprometida com o avanço do conhecimento e das ciências da vida por meio de cursos, conferências e feiras comerciais. O evento principal, AMWC, foi criado em 2003 e desde então se tornou a maior e mais importante conferência de medicina estética do mundo. A AMWC foi fundada com a firme convicção de que os tratamentos cosméticos externos e a prevenção do envelhecimento interno podem ser geridos de forma abrangente, integrando dois aspectos: estratégia estética, através da dermatologia e procedimentos cirúrgicos, para a aparência externa e medicina antienvelhecimento. Envelhecer para melhorar. Tratamentos estéticos e prevenção do envelhecimento cutâneo. Para mais informações sobre o AMWC, clique aqui: https://www.euromedicom.com/en/home.html

Informações sobre a Sociedade Europeia de Pesquisa em Dermatologia (ESDR)

Fundada em 1970, a European Society for Research in Dermatology (ESDR) é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para o avanço da ciência clínica e básica em dermatologia. A ESDR é a maior associação de dermatologia experimental da Europa, que conta atualmente com cerca de 1.100 membros. Ao apoiar a dermatologia experimental e a pesquisa dermatológica, a ESDR contribui para compreender a homeostase da pele e melhorar a saúde de pacientes com doenças venéreas, dermatológicas, infecciosas, inflamatórias e imunológicas. A ESDR facilita a troca de informações sobre dermatologia experimental entre clínicos e cientistas de todo o mundo. A ESDR também organiza eventos de treinamento ao longo do ano para ampliar o conhecimento na área de pesquisa em dermatologia. Para mais informação, por favor, visite o website https://esdr.org/.

