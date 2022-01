Ter pernas e nádegas firmes é um objetivo para muitos, mas muitas vezes abandonamos os exercícios direcionados desde o início. Talvez você ache que é muito difícil ou demorado demais.

Na verdade, apenas 5 minutos por dia podem ajudar a fortalecer seu corpo. É um exemplo disso esse exercício Para as nádegas que poucas pessoas conhecem, mesmo que não sejam adequadas para todos. Por outro lado, o exercício de que estamos falando agora é mais simples e pode ser realizado com segurança em casa, basta um colchonete e roupas confortáveis.

Para fortalecer as pernas e os músculos do bumbum e melhorar o equilíbrio, este exercício simples que você pode fazer em casa vai te ajudar

Um exercício de ioga ideal para fortalecer as pernas, nádegas e treinamento de equilíbrio é Ardha Chandrasana ou pose de meia-lua. Esta postura exige que você descanse em uma perna.

Para fazer isso, comece em pé com os braços e os pés paralelos. Depois de escolher a perna de apoio, inspire profundamente e expire com o tronco para a frente. Incline-se para baixo até que a mão do mesmo lado da perna de apoio toque o chão do lado de fora do pé. Mesmo que você não consiga descansar a mão completamente, tudo bem, o importante é que ela possa fornecer suporte na manutenção do equilíbrio.

Ao se inclinar para a frente, levante a outra perna abrindo a pélvis e segurando o pé do martelo. O suporte será firme e ativo para suportar o peso do corpo. Estenda o braço para cima do lado da perna levantada e abra bem o peito.

Os braços estarão em uma linha imaginária perpendicular ao chão.

O quadríceps no chão estará ativo para manter o equilíbrio, enquanto a perna levantada, que também está bem ativa, verá o fortalecimento dos glúteos. Mantenha seus músculos abdominais ativos também.

Olhe para a mão levantada. Mantenha e repita a posição em ambos os lados.

Como fazer o modo meia lua sem erros e algumas diferenças

Vamos ver como fazer a pose de meia-lua sem cometer erros e algumas variações mais simples ou mais complexas.

Antes de tudo, sempre preste atenção ao seu corpo antes de passar para cada movimento subsequente. É importante manter o foco para garantir que você esteja em equilíbrio e não faça movimentos bruscos. Para fazer isso, mantenha a perna levemente dobrada no chão, se necessário. Além disso, certifique-se de manter os quadris e o peito bem abertos.

O olhar deve seguir a mão levantada, mas apenas se a área cervical Ela está relaxada, caso contrário, ela olha para a terra.

Se você se sentir confiante e equilibrado, mude de posição levantando o braço do chão e estendendo-o em direção à coxa da perna levantada.

