Em Salmi (Trapani) tudo em Abi até 22 de janeiro. O prefeito assina a ordem: “Seguimos a opinião da bandeira”.

A Autoridade Regional de Saúde de Trapani, que avaliou os indicadores de infeção da variante ómicron da Covid-19 na região de Salimi, manifestou o seu apoio à adoção do ensino à distância para as escolas, pelo que o autarca, Domenico Vinotti, estabeleceu o encerramento de todos os institutos de todos os tipos e níveis, incluindo serviços de acolhimento de crianças, durante seis dias: de 17 a 22 de Janeiro.

A ordem foi assinada por Venuti depois que um telefonema recebido pelo Departamento de Prevenção da Ásia-Pacífico respondeu a um pedido de opinião apresentado pelo município de Salem com outros municípios do condado.

“Ainda defendo que o ensino a distância é prejudicial à educação de nossos filhos – diz o prefeito -, Mas na gestão da pandemia, não devemos seguir humores ou medos, mas sim opiniões científicas, e por isso seguimos o parecer da autoridade sanitária competente.“.

“Este é um período limitado de seis dias, que usaremos para entender o progresso da infecção – Continua. A esperança é que possamos voltar às aulas o mais rápido possível. para nós

O título é, claro, para proteger a saúde das crianças, mas sem descuidar de sua educação escolar, que só pode ser completa e completa pelo ensino presencial.“.

De Venuti, um novo apelo para que as famílias vacinem as crianças. Desde ontem, aliás, no Hospital do Salmi, graças à cooperação entre a autarquia e a Asp, tornou-se possível vacinar crianças dos 5 aos 11 anos numa zona designada (horário: segunda, quarta e sexta das 14 às 20) em a presença de pediatras fornecendo às famílias todas as informações necessárias. “Vacinação de crianças é fundamental – Prefeito de Salmi conclui – Porque facilita a conquista de um percentual significativo de imunizados na área, permitindo agilizar o caminho de volta ao ensino presencial“.