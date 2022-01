Diabetes e a cor e aparência da língua são sintomas a serem verificados

Existem muitos sintomas que devem ser controlados para evitar o aparecimento do diabetes: A cor da língua pode nos dizer muito sobre nossa saúde

a língua Não precisamos dele apenas para conversar ou comer. Muitas vezes subestimamos esse importante órgão do nosso corpo, talvez apenas nos lembrando dele ao escovar os dentes. Um aspecto que deve ser levado em consideração no diagnóstico de algumas doenças como diabético Pode ser exatamente a cor da língua e como ela se parece.

Existem alguns fatores a considerar e não subestimar, sem que você tenha qualquer desculpa para substituir um especialista. Qualquer médico, mesmo em uma consulta de rotina, que olhe e observe nossa língua pode nos dizer muito sobre nossa saúde. Se estamos saudáveis, geralmente podemos segurar nossas línguas palato Sem problemas e também estendê-lo e alongá-lo.

a a cor Deve ser mais claro no meio e mais rosa nas laterais e, o mais importante, deve ser úmido. Sob o músculo está a membrana mucosa que tem as vilosidades e as papilas gustativas no interior. Estes últimos, como se sabe, são receptores que nos fazem perceber sabores e gostos do doce ao amargo passando pelo salgado.

A cor da língua muda com a presença de doenças como diabetes

Os médicos determinam imediatamente o início de uma doença chamada escarlatina O que afeta principalmente crianças que também olham para a língua que é cor de morango e, portanto, mais vermelha que o normal. Em pessoas com anemia, pode aparecer pálida, enquanto se aparecer branca, temos gastrite ou, na pior das hipóteses, uma úlcera estomacal.

Na presença de distúrbios associados ao fígado, vesícula biliar ou baço, a língua pode parecer amarela a verde. Em conexão com essas doenças, você também deve prestar atenção às mudanças de humor.

Aftas também podem aparecer e ao mesmo tempo a língua pode aparecer cru. Este é o alarme para infecções ou se não estamos recebendo a quantidade certa de vitaminas em nossa dieta.

a língua seca Isso significa que está mal hidratado e esse problema pode ser causa de doenças relacionadas aos rins ou é um sintoma que não deve ser subestimado no início diabético. Portanto, a aparência e a cor desse órgão, se monitoradas adequadamente, podem nos ajudar a detectar a presença de doenças ou deficiências vitamínicas em nossos corpos.

Assim, se notar diferenças de cor, é sempre bom consultar o seu médico de família, que certamente poderá indicar-lhe um tratamento ou mais informações sobre a doença.