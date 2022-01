Entre as doenças mais comuns na população está certamente o diabetes, uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicemia, ou hiperglicemia. As principais formas desta doença são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Em seus estágios iniciais, esta doença não causa sintomas. Estes realmente aparecem quando já existem há algum tempo.

As causas do diabetes incluem fatores genéticos, como familiaridade, e fatores ambientais, como estilo de vida sedentário e hábitos alimentares incorretos. Portanto, um estilo de vida ativo e uma alimentação saudável e equilibrada são medidas seguras para prevenir o aparecimento do diabetes. De fato, a ciência diz que esses dois ingredientes combinados na culinária podem ter alto teor de açúcar no sangue. Em particular, trata-se de montar dois alimentos tradicionais de qualidade incrível, feijão com arroz. Portanto, esta parece ser uma combinação vencedora para aqueles com alto nível de açúcar no sangue.

estou estudando

Ele Ela estúdio Valores de resposta glicêmica ao arroz e à farinha de feijão em comparação com o arroz sozinho em adultos com diabetes tipo 2.

Participaram 17 homens e mulheres com idades entre 35 e 70 anos com diabetes tipo 2, 14 dos quais controlados com metformina e 3 com dieta e exercício. A refeição controle consistiu apenas de arroz branco de grão longo, feijão pinto/arroz, feijão preto/arroz e feijão vermelho/farinha de arroz no café da manhã. Especialmente depois de um jejum de 12 horas. Todas as refeições consumidas foram marcadas com um teor de carboidratos de 50 gramas.

Em seguida, a glicemia foi medida na linha de base e em intervalos de 30 minutos até 180 minutos após a refeição. A análise revelou diferenças na glicose entre os tratamentos. Em particular, foram identificadas apenas as diferenças entre os tipos de feijão e os tipos de arroz. De fato, os resultados mostraram que os valores glicêmicos pós-prandiais foram significativamente menores nos três tratamentos feijão/arroz, em comparação com o consumo de arroz sozinho.

A ciência diz que esses dois ingredientes combinados na culinária podem ter alto teor de açúcar no sangue

Portanto, embora o diabetes possa resultar de fatores genéticos, a alimentação saudável e a prática de exercícios podem reduzir o risco de seu aparecimento. Doenças como diabetes, ou mesmo colesterol alto ou triglicerídeos sobrecarregam nossa saúde e causam sérias consequências. Por exemplo, as consequências de valores tão altos às vezes podem ser um ataque cardíaco ou derrame.

Uma alimentação saudável, equilibrada, rica em fibras com um estilo de vida ativo, pode contrastar e reduzir valores como o açúcar no sangue e o colesterol elevado.

De fato, de acordo com os pesquisadores, parece que o consumo de alimentos tradicionais, como feijão com arroz, pode proporcionar o manejo não farmacológico do diabetes tipo 2.

Portanto, além do monitoramento periódico do estado de saúde do indivíduo, por meio de testes e exames, será ótimo contra o açúcar no sangue, complementar a dieta com essas saborosas leguminosas. Especialmente com o primeiro prato de arroz e feijão.

aprofundar

Para ajudar o pâncreas e nos livrar da gordura, aqui estão vegetais, crus ou cozidos, que combatem o colesterol alto