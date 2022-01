Você sofre de candidíase intestinal? Aqui estão os sintomas a serem observados

Candida é um problema que pode afetar diferentes partes do corpo. Descubra se você tem candidíase intestinal graças a alguns sintomas importantes a serem reconhecidos.

Quando você sofre de candidíase, o problema pode afetar vários pontos do corpo. Embora menos conhecidas, existem, por exemplo, a candidíase intestinal. Uma patologia que muitas vezes é difícil de reconhecer Acima de tudo, deve ser tratada, mas com os sintomas corretos observados, pode ser detectada ou pelo menos suspeitada, o que abre espaço para as investigações necessárias.

Então, vamos aprender sobre os sintomas mais comuns de candidíase intestinal e como superá-los da maneira certa, percebendo os alarmes e com remédios naturais e não naturais.

Candidíase intestinal: os sintomas mais comuns que são muito importantes saber

A Candida é um tipo de fungo que todos nós temos, mas quando se reproduz excessivamente pode levar a toda uma série de problemas que podem afetar a qualidade de vida e o bem-estar de uma pessoa.

por esta razão, É sempre importante prestar atenção a este aspecto da saúde. E a melhor maneira de fazer isso é, sem dúvida, manter sempre sob controle os possíveis sintomas. Como os sinos de alarme, eles são realmente capazes de dar uma dica do que você está vivenciando, levando você a agir preventivamente ou ligar para o seu médico.

Mas quais são os sintomas da candidíase intestinal a serem observados? Entre os mais comuns estão:

Flatulência após as refeições

Tensão abdominal

meteoro

dor de estômago

indigestão

Intolerância a alguns alimentos

contenção

Diarréia

fadiga constante

SII

Necessidade excessiva de açúcar

dor muscular

coceira anal

Quando alguns desses sintomas aparecem em sua vida, é muito importante garantir que não haja nenhum problema de cândida intestinal por trás deles. Fazer isso, Basta ligar para o seu médico Que na maioria dos casos irá prescrever exames de urina ou fezes.

Uma vez detectada a Candida, ela será tratada com medicamentos e remédios naturais, como uva-ursina, semente de toranja, bicarbonato e suplementos especificamente projetados para evitar a candidíase intestinal e sua expansão do corpo.

Tudo isso será acompanhado por uma mudança no estilo de vida e, sobretudo, na alimentação. Na verdade, isso deve ser (pelo menos por um tempo) sem açúcar e, acima de tudo, sem álcool, sem laticínios ou fermento, à base de vegetais, à base de fibras e não irritantes. Geralmente A clássica dieta saudável e equilibradaCom base em grãos integrais, vegetais, frutas, proteínas magras e gorduras boas, é perfeito para obter um benefício imediato.

Em muitos casos, o fermento lático pode ser útil para acelerar a recuperação, mas seu médico irá prescrever de acordo com sua situação pessoal. Obter o tipo errado de fermentação pode agravar a situação.

